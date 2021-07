/ROZHOVOR/ Režisérem hraného dokumentu ATA o politickém procesu v Litomyšli je VÍT MAZÁNEK. Natáčení bylo psychicky náročné, štáb zažil několik velmi emotivních scén. Diváci by si podle něho měli především uvědomit a vážit si, že žijí v demokracii.

Režisér Vít Mazánek. Události 50. let 20. století v Litomyšli přibližuje film Víta Mazánka nazvaný ATA. Premiéru má v pátek v Klášterních zahradách v Litomyšli. | Foto: archiv 11:11 Production

Politické procesy 50. let 20. století jsou stigmatem české společnosti. Uchopit něco takového nemohlo být jednoduché, co pro vás osobně toto téma znamená?

Všechny události kolem procesu s rektorem Stříteským jsou vlastně šokující. Nedokázal jsem uvěřit, že se čeští komunisté neštítili vztáhnout ruku na děti a dokonce během procesu žádali trest smrti. To je samo o sobě neuvěřitelné. I to je jeden z důvodů, proč jsem chtěl tento film natočit a nakonec i natočil.