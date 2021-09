To jsou aktivity, které pomohou zvýšit zájem dětí o četbu. „Jsem rád, že se pracovníci knihovny snaží zapojovat moderní trendy,“ podotkl starosta David Šimek. Celkové náklady na rekonstrukci činily 950 tisíc korun. Z toho 650 tisíc získalo město z dotace.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.