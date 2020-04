Dobrovolníci pomáhají se psy

Nadační fond Pes v nouzi spolupracuje s dobrovolníky ve Svitavách. Ti chodí a pomáhají s venčením pejsků seniorů, kteří mají obavy o své zdraví a nechtějí opouštět domov. Několik takových dobrovolníků je připraveno venčit i ve Svitavách. Zájemci mohou kontaktovat Evu Šteklovou na čísle 775 566 136. Právě ona službu zajišťuje. (ik)

Omezení pošty v Poličce

Pošta v Poličce má denně vyhrazenou otevírací dobu od 8 do 9 hodin pro klienty starší 65 let. V tuto dobu tam mohou i držitelé průkazu ZTP/P starší 50 let a osoby poskytující pečovatelskou službu. (ik)