„Na radě jsme se dohodli, že čas, který nám zbývá do konce mandátu, využijeme pro přípravu podmínek, které by lépe reflektovaly zkušenosti z prvního kola veřejné soutěže. To ale neznamená, že stávající zastupitelstvo vybírá nového majitele vily. Jen chceme urychlit přípravy, které trvají několik měsíců,“ sdělil před časem místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.

Nenašli shodu

Jenže zastupitelé nejsou za jedno v tom, jestli vilu prodat. Objekt, který město koupilo od kraje za pět milionů korun, zatím neprodají. Ani na červnovém jednání zastupitelstva totiž politici nenašli shodu v tom, jestli město ještě letos zveřejní podmínky nového prodeje vily Klára. Neprošly ale ani návrhy na odložení bodu z programu zasedání. Zastupitelé z ODS upozornili na možnost, aby vilu Kláru opravilo samo město díky dotacím.

„Z Národního plánu obnovy můžeme čerpat dotaci na brownfield, to znamená objekt, areál či pozemek, který je nevyužívaný a zanedbaný. To vše Klára splňuje. Je jen nutné ji co nejdříve nechat zapsat do seznamu brownfieldů. Navrhuji, abychom vše prověřili a zjistili, jestli by nebylo možné dotace využít," uvedl radní Michal Kortyš.

S podobným postupem souhlasili i někteří členové opozice. „Trvám na svém, že bychom se neměli s prodejem ukvapovat. Musíme myslet i na budoucnost a možné problémy. Město stále vlastní cenný pozemek a budovu, ve které by mohlo vzniknout důležité zázemí," sdělil na jednání sociální demokrat Lubomír Sršeň.

Pro vilu nemá město využití

Naopak současné vedení města i nadále prodej vily Klára podporuje. „Záležitost řešíme zhruba dva roky, máme několik usnesení z rady, doporučení finančního výboru a zastupitelstvo také deklarovalo, že chce vilu prodat. Proto jsme se na radě domluvili, že upravíme podmínky soutěže na základě zkušeností z prvního kola a předložíme je na jednání zastupitelstva, abychom předešli časové prodlevě," připomněl Kašpar.

Město navíc nemá v současné době pro historickou vilu využití. Přeměna na domov pro seniory nepřichází v úvahu, stejně jako prostory pro novou knihovnu. „Soukromý sektor vilu opraví rozhodně dříve než město. Udělali jsme maximum, abychom našli městské využití,“ podotkl starosta Daniel Brýdl.

Město navíc musí za provoz vily stále platit peníze, které podle starosty mohli šetřit na jiné projekty. „Domů vlastní město hodně a údržba vily stojí ročně statisíce. Potřebujeme opravit knihovnu, dům U Rytířů, kanalizaci a prioritou je nový domov pro seniory," dodal Brýdl. Podle něho si město opravu vily nemůže dovolit zaplatit ani s dotací. Odhady na spolufinancování se pohybují zhruba mezi 15 až 20 miliony korun.

Ve vile Klára na zámeckém návrší sídlila až do roku 2018 léčebna dlouhodobě nemocných. Od té doby je budova prázdná. Město ji odkoupilo od Pardubického kraje za pět milionů korun a v roce 2021 ji nabídlo k prodeji, a to za minimální cenu šest milionů.