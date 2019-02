Svitavy - Tvrdá bitva se rozhořela ve Svitavách o požadavek opozičních Pirátů pořizovat z jednání městského zastupitelstva nejen již realizované on-line přenosy, ale i kdykoliv později přístupné, archivované videozáznamy. Jinde to přitom jde.

Je to obvyklý scénář. Žádná radnice si nechce nechat příliš nahlížet pod pokličku. Nic na tom nemění, že jde o veřejné záležitosti, ani předvolební sliby všech stran o transparentnosti.

Důkazem je středeční bitva ve Svitavách, kterou svedli na jednání městského zastupitelstva opoziční Piráti s radniční koalicí. Navrhovali pořizovat z veřejných jednání nejen již realizované on-line přenosy, ale ty navíc nahrávat a nechat tak přístupné pro pozdější zhlédnutí.

Uspěli jen napůl, boj bude pokračovat na příštím jednání, do kdy má radnice připravit analýzu dopadů.

Starosta: Je třeba zanalyzovat dopady

„Je jednoduché to teď odhlasovat, ale musíme se nejdřív zeptat: Kdo to bude dělat a stříhat? Jak je to s anonymizací osobních údajů? Jak je to s GDPR (ochranou osobních dat – pozn. red.)? Kolik to bude celé stát? Bude to vůbec efektivní z hlediska sledovanosti?“ oponoval starosta David Šimek.

Na webu radnice už dnes mohou lidé sledovat on-line přenosy z jednání. Ty se však nikde neukládají a z hlediska zákona pro ně platí volnější režim než u archivovaných záznamů. U těch je navíc třeba „vypípat“ nebo rozmazat osobní údaje, když se například jedná o prodeji majetku fyzickým osobám.

Opozice: Kde je vaše transparentnost?

Šimek si však ve svých argumentech dal pozor, aby nevypadal jako odpůrce pořizování videozáznamů.

„Jen je třeba všechno zanalyzovat a připravit, abychom z hlediska zákona nešlápli vedle. Pak teprve zaujmeme jako rada k návrhu Pirátů stanovisko,“ řekl.

A osočil jejich lídra Vojtěcha Fadrného ze lži. Ten totiž poté, co radnice před jednáním zastupitelstva přišla se zamítavým protinávrhem, obvinil na Facebooku Šimka z otočky názorů.

„Stačily mu k tomu pouhé tři měsíce. Po volbách řekl, že chce, aby radnice byla otevřená a transparentní. V tomto světle je jejich protinávrh neskutečná komedie a zoufalost,“ napsal Fadrný.

Takticky obratné jednání starosty, ke kterému využil kvůli sladění postojů v rámci koalice i vyhlášenou přestávku, skončilo pikantním kompromisem: Byl schválen nikoliv protinávrh koalice, ale pirátů, ovšem bez stěžejního odstavce, který pořizování videozáznamů schvaluje. Radnice tím však pouze získala čas do 20. března, do kdy mají úředníci připravit související novelu jednacího řádu a starostou požadovanou analýzu dopadů videozáznamů.

Obavy koalice z GDPR se však zdají být pouze záminkou a zdržovací taktikou. Stačí se totiž podívat do řady jiných měst, kde veřejně přístupné videozáznamy s požehnáním Úřadu pro ochranu osobních údajů již několik let z jednání zastupitelstev bez problémů pořizují.

Stačí „obšlehnout“ postup Pardubic

Pardubice – K analýze dopadů pořizování videozáznamů z jednání zastupitelstva není vůbec třeba dlouhého dopisování úředníků svitavské radnice s ústředními českými úřady, ministerstvem vnitra nebo pověřencem na GDPR. Stačí zavolat kolegům na magistrát do Pardubic a zkopírovat si jejich metodiku. Tamní magistrát totiž pořizuje archivované a na webu kdykoliv přístupné videozáznamy z jednání zastupitelstva už několik let. Najímá si na to externí firmu, ta z důvodu ochrany osobních dat musí z nahrávek odstranit případné osobní údaje fyzických žadatelů, jejich rodná čísla nebo adresy.

„Firmě platíme fixní částkou za každé jednání zastupitelstva, a to 22 tisíc korun,“ uvedl mluvčí pardubické radnice Radim Jelínek. V případě Svitav nebo dalších měst v Pardubickém kraji by nejspíš šlo o částku několikanásobně nižší kvůli menšímu objemu práce. Zatímco totiž jednání pardubického zastupitelstva trvají v průměru šest až osm hodin, zastupitelstva Svitav se v naprosté většině případů vejdou do tří hodin.