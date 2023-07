O nezapomenutelný zážitek nejen pro závodníky, ale i pro diváky, se postarali o víkendu organizátoři a závodníci Truck trialu v Poličce. Návštěvníci mohli nahlédnout do interiérů speciálních vozů a kromě toho byli svědky několika pokusů o vyjetí prudkého kopce a také samotných ostrých závodů mezi brankami.

Návštěvníci viděli v akci celkem osm závodních strojů. | Video: Kristýna Sauerová

„Na Truck trialu v Mohelnici jsem byl už asi pětkrát. Tady v Poličce je to taková menší akce, ale myslím si, že pro děti je to určitě super zážitek,“ řekl návštěvník Michal Patera, kterému se nejvíce líbily burácející osmikolové vozy, které se snažily vyjet prudký kopec.

Závody komentoval Miroslav Archalous, který zdůraznil, že to není o rychlosti, ale jde hlavně o zručnost. „U Truck trialu jde spíše o to, aby posádka předvedla, co jejich stroj dovede v terénu, ale i tak jsou v soutěžním prostoru komisaři, kteří měří čas,“ upřesnil.

Branek v soutěžním prostoru může být libovolný počet. Pořadí, v jakém je posádky budou projíždět záleží čistě na nich. „Podstatné je, že se musí projíždět v daném směru. Jedna z tyčí má na sobě vždy nějakou barevnou pásku, kterou musí mít řidič vždy po levé ruce,“ vysvětlil zkušený komentátor.

Návštěvníci viděli v akci 8 závodních strojů připravených pro seriál Mistrovství České republiky v Truck trialu, který se jezdí už více než 20 let. Každý rok pořadatelé stihnou pět až šest víkendových akcí.