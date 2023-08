VIDEO: Takto kličkují nejlepší skateboardisté Evropy. V Poličce uspěli i místní

Kristýna Sauerová

Kličkovat mezi kuželi tak, abyste jich srazili co nejméně a dojet do cíle v nejlepším čase. To jsou slalomové závody na skateboardu. O víkendu přijelo do Poličky poměřit své síly 81 závodníků z celé Evropy. Kromě soupeření o tituly mistrů Evropy si někteří ladili formu na nadcházející mistrovství světa v Oregonu.

V Poličce se konalo mistrovství Evropy ve skate slalomu. | Video: Kristýna Sauerová