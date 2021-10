Lidé v karanténě nebo izolaci volí do poslanecké sněmovny už dnes. Drive-in volební místo vzniklo ve Svitavách u stadionu a je otevřené od 8 do 17 hodin. Žádné fronty se tady ale netvoří. Volby z auta netáhnou. Svitavy hlásí zatím pět voličů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.