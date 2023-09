/FOTO, VIDEO/ Cukrová vata, šerm a pouťové atrakce. Spoustu zážitků a zábavy nabídla pouť ke svatému Jiljí ve Svitavách poslední prázdninový den, tedy v neděli 3. září. Nechyběly atrakce, stánky s cukrovou vatou a bohatý doprovodný program v podobě divadelních a šermířských představení a koncertů.

Celé Svitavy, ale především Náměstí míru se každoročně poslední prázdninový víkend těší velké návštěvnosti jak místních, tak lidí z okolí. Například Marie Pospíšilová se svými dětmi jezdí do Svitav z Moravské Třebové každý rok. „Je to vždy velká akce. Děti jsou nadšené, a tak tu utratíme spoustu peněz, ale přece jen to je jednou za rok,“ prozradila.

Pouť se ve Svitavách koná už 32 let, a to vždy první zářijovou neděli. „Program je rozšířený, začíná v pátek koncertem, v sobotu pokračuje slavností dechových hudeb. Samotná neděle je zasvěcena divadelním představením, řemeslům a stánkům,“ sdělil ředitel Středisko kulturních služeb města Svitavy Petr Mohr.

Doprovodný program se skládal z divadelní poutě Víti Marčíka, Dominika Tesaře a Divadla 100 opic, šermířských vystoupení a koncertů. Dalším velkým lákadlem byly pouťové atrakce, ale také nespočet stánků, které lemovaly celé náměstí.

Samotná pouť pokaždé končí koncertem v kostele svatého Jiljí. „Letos se koncert konal v kostele Navštívení Panny Marie na náměstí,“ řekl Mohr a dodal, že tak rozhodli kvůli velikosti prostoru, neboť vystupovaly dva pěvecké sbory.