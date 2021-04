Žádný průvod, koncerty, lázeňská kolonáda, trh ani přehlídka veteránů. Covid už podruhé v Litomyšli zhatil zahájení lázeňské sezony. Desátý ročník se ale uskutečnil, i když v jiné podobě, než byli lidé zvyklí v minulých letech. On-line.

Lázně ducha se v Litomyšli odehrály v on-line přenosu | Video: DENÍK/ Iveta Nádvorníková

Francouzská zahrada u zámku i Klášterní zahrady sice zůstaly v sobotu pro veřejnost zavřené, ale za branami to žilo. Všichni účinkující a hosté absolvovali na místě antigenní test. V Klášterních zahradách se střídali hosté v krátkých rozhovorech, u zámku zněla hudba v podání Jana Smigmatora s Bandem. K vidění byly i historické vozy a mezi účinkujícími procházely dámy v dobových šatech a se starodávnými kočárky. To vše snímalo několik kamer a lidé dění sledovali v přímém přenosu na internetu. „Na Lázních ducha se mi líbilo, že to bylo pro místní. Vždy přišlo hodně lidí v kostýmech. On-line akce se podařila, ale osobní kontakt a úsměvy nejde nahradit,“ řekl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.