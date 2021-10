Filmový štáb režiséra Jakuba Sommera do filmu vybral scény z poličského náměstí, od hradeb, rodnou světničku ve věži kostela svatého Jakuba, třídu B. Martinů v poličském muzeu, záběry ze hřbitova svatého Michaela nebo lesoparku Liboháj. Točilo se taky u řeky Svratky v Telecím , kde se představitel Bohuslava Martinů herec Petr Stach musel vydat do ledové vody.

Film Můj život s Bohuslavem Martinů se natáčel letos na jaře v Poličce a blízkém okolí. V rodném městě skladatele filmaři točili scény z jeho dětství, období let 1897 až 1905, a také závěr celého filmu, kdy po přenesení ostatků Martinů do Poličky vzniká jakási pieta na hřbitově u skladatelova hrobu.

/TRAILER K FILMU/ Skladatel Bohuslav Martinů se vrátí do Poličky. Tentokrát ale na filmovém plátně. Snímek Můj život s Bohuslavem Martinů je hotový, slavnostní premiéra se uskutečnila na festivalu Zlatá Praha a druhá premiéra je v plánu právě v rodišti hudebního skladatele, tedy v Poličce. Do města se vrátí také autoři filmu. Podívejte se na trailer k filmu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.