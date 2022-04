„Bylo by to podle vídeňského modelu. Soukromý investor, v tomto případě banka, která nás oslovila, má hodně volných peněz, které chce investovat, aby zbytečně neležely na účtu a nepožírala je inflace,“ uvedl litomyšlský starosta Daniel Brýdl.

Město by podle prvního návrhu mohlo na 30 let pronajmout investorovi pozemek. A on by na něm na své náklady postavil nájemní bydlení, čímž by se mu investice splácela. Po uplynutí doby by dům převedl na město, které by si ho mohlo nechat nebo ho prodat.

„Musíme to v rámci rady i zastupitelstva důkladně probrat, ale případné benefity jsou nasnadě. Město by sice třicet let nemohlo nakládat s pozemkem, ale zlepšila by se dostupnost bydlení pro občany,“ dodal Brýdl. Vedení města o tomto modelu spolupráce jedná se Žďárem nad Sázavou. Tam už připravují výstavbu a podobný projekt zvažují také v Brně. Pokud by do budoucna mělo dojít k hlasování o případném pronájmu pozemku, radnice vypíše transparentní soutěž pro potenciální investory.

„Do podmínek si může dát i maximální výši nájmu nebo to, že část bytů bude prioritně určena pro nedostatkové profese, například lékaře, zdravotní sestry či hasiče,“ podotkl mluvčí města Michele Vojáček.

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru se v Litomyšli osvědčila mimo jiné při rekonstrukci autokempu Primátor. Město jako vlastník pozemků zaplatilo obnovu sítí a komunikací. Soukromý investor potom na své náklady financuje výstavbu nových chatek a vybavení výměnou za 35letý zajištěný pronájem areálu.