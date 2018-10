Více srdce pro Havla, potřebují 1500 zrcátek

Litomyšl /FOTO/ - Darujte své malé zrcátko do nové instalace Více srdce pro Václava Havla, která vznikne v Litomyšli. Obří voskové srdce doplní stovky zrcátek.

Před sedmi lety, po smrti Václava Havla, vzniklo z vosku svíček velké srdce. Nachází se ve sklepení litomyšlského zámku, a protože srdce mezi lidmi ubývá, doplní to voskové stovky zrcátek.

Více srdce pro Václava Havla je výzva všem lidem, aby zasílali malá zrcátka. Roman Švejda, Lukáš Gavlovský a Josef Pleskot stojí za výzvou a chtějí oživit expozici voskového srdce i ideje Václava Havla.

„Napadlo nás, pojďme nechat to jedno jediné velké srdce, které je v zámeckém sklepení, odrážet v zrcadlech donekonečna mezi sebou, aby vzniklo nekonečné množství srdcí,“ přibližuje nápad jeden z autorů srdce Roman Švejda.

Osobní zrcátka mohou lidé posílat na Smetanovu Litomyšl. Další sběrné místo vzniklo v univerzitní knihovně v Pardubicích nebo turistickém infocentru v Peci pod Sněžkou, ve výtvarné dílně v Jánských Lázních a na dalších asi deseti místech v celé republice. Do výzvy se zapojila i Univerzita Pardubice. Všech sedm fakult věnovalo své zrcátko podepsané děkanem a rektorem.

Lidé mohou zrcátka posílat do 18. října. Samotná instalace začne ve sklepení zámku v Litomyšli 20. října a lidé novou expozici spatří poprvé 27. října. „Odhadem už máme jenom v Litomyšli asi 500 zrcátek. A na jiných místech nevíme, necháme se překvapit, kolik nám jich nakonec předají. Máme ale představu, kolik jich potřebujeme, a to je minimálně 1500. Výzvu ovšem nechceme nikdy přerušit, zrcátka mohou chodit dál a lze srdce časem doplnit. Může to být živá věc na několik let,“ dodává autor srdce Lukáš Gavlovský. Zrcátka vytvoří světelnou klenbu nad voskovým dílem ve sklepení. A všichni tam najdou to svoje i příběhy nebo vzkazy, které se zrcátky posílají.

„Dostal jsem zrcátko od své maminky, která ho dvacet let nosila v kabelce. To zrcátko našel můj táta ve Francii v lese a moje maminka ho věnovala na instalaci,“ dodává jeden z příběhů Lukáš Gavlovský.

Vernisáž nové instalace Více srdce pro Václava Havla se uskuteční den před 100. výročím vzniku samostatné Československé republiky 27. října ve 14 hodin.