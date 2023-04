Jeden strážník navíc, nové kamery a nonstop služba městské policie. Radní v Moravské Třebové zvyšují bezpečnost v ulicích. S zhasínáním pouličního osvětlení v nočních hodinách, které mezi obyvateli budí kontroverze, to však podle vedení radnice nesouvisí.

Lampy veřejného osvětlení. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Moravská Třebová posílí řady městské policie o jednoho strážníka. Na příjezdech do města přibydou kamery.

„Městská policie zajistí od června do září nepřetržitý provoz hlídkové služby ve městě, tedy i v neděli, a to systémem služeb 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. Z tohoto důvodu bude naše policie posílena o jednoho strážníka,“ sdělil mluvčí Moravské Třebové Jonáš Krummer. Strážníci budou nově vybaveni osobními kamerami, které budou určené k záznamu jednání s občany.

Lidé ve městě poslední týdny kritizují rozhodnutí zastupitelů vypínat v noci veřejné osvětlení. Mají totiž obavy z větší kriminality. „Zvyšuje se riziko nehod a hrozí nárůst kriminality. Úspora sedmi desítek tisíc korun měsíčně neodpovídá zvýšenému riziku pro občany,“ řekl opoziční zastupitel Martin Bárta.

Radní ale odmítají verzi, že by posilovali městskou policii kvůli problémům v ulicích, kde lampy zhasnou o půlnoci a rozsvítí se zase ráno ve čtyři hodiny. „Nepřetržitá služba městské policie bývala v minulosti standardem, ale pro personální nedostatečnost v řadách strážníků se od ní muselo několik posledních let ustoupit,“ vysvětlil starosta Moravské Třebové Pavel Charvát.

Město se vrací k nonstop službám na letní období, kdy může docházet ve větší míře k narušování veřejného pořádku. „Nemáme žádné poznatky, že by se kriminalita za poslední tři měsíce ve městě jakkoliv vyvíjela negativním směrem,“ doplnil Charvát.

Lidé prodloužení služeb strážníků vítají. „V centru města každý ví, že městská policie po páté hodině a o víkendu v ulicích nehlídkuje. Na místech pro auta s parkovacími kartami stojí auta bez karet. Majitelé parkovací karty za ni zaplatili nemalou částku. Tady je další možnost příjmu pro chod města nebo městské policie,“ podotkl Petr Pokorný z Moravské Třebové.

Město navíc investuje do kamerového systému, který potřebuje modernizaci. „Jedná se o čtyři body kamerového dohledu v ulicích města, kde umístíme kamery s přísvitem pro noční vidění,“ dodal Krummer. Město také připraví vybudování nových kamerových bodů na vjezdech do města v ulicích Svitavská a Brněnská. „Nové kamery, které postupně zavedeme na vjezdech do města, bude vytěžovat hlavně Policie České republiky při objasňování trestné činnosti,“ uzavřel Charvát.