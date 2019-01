HRADEC KRÁLOVÉ - Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká ve středu večer besedovala v restaurantu Duran Grill se členy hradeckého Business clubu. Požádali jsme ji o rozhovor.

Renáta Vesecká | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

V úvodu jste zdůraznila, že do Hradce Králové jezdíte vždy moc ráda…

„Samozřejmě, je to nádherné město, které se mně moc líbí, mám tu spoustu přátel a ráda se sem vždy vracím. V Hradci Králové jsem přece od ledna 2000 do podzimu 2005 byla v postavení krajské státní zástupkyně a ráda na ty chvíle vzpomínám.“

Se členy Business clubu jste hovořila hlavně o práci státního zastupitelství a jednu chvíli jste se trochu rozčílila, proč?

„Ale nerozčílila, to se mýlíte. Ve veřejnosti ale stále převládá názor,státní zastupitelství funguje stejně jako kdysi prokuratura,což je ale naprosto odlišná instituce.Není tomu tak dávno co mne pobavila, ale rozčílil v jedněch novinách kreslený vtip.Jedna postavička tam říká druhé, „nesháněj dobrého advokáta, ale raději dobrého státního zástupce. Je vidět, že jde o neznalost problematiky. I když vtip měl vlastně shazovat práci státních zástupců, je vlastně pravdivý. Povolání státního zástupce v sobě totiž zahrnuje profesi advokáta, soudce i vyšetřovatele. Takže je skutečně lepší mít dobrého státního zástupce, nebo chcete-li žalobce.“

Nelitujete někdy toho, že jste se stala nejvyšší státní zástupkyní?

Určitě ne. Já všechno co v životě přichází jako nové, beru jako možnost poznat něco nového,zkušenost, možnost poznat věci z jiného úhlu,a vše co člověk poznává ho obohacuje v pozitivním i negativním smyslu, a takto vnímám i post nejvyšší státní zástupkyně.“

Ve svém oboru už nemáte kam postoupit, nebo ano?xxx „Je tomu tak, dosáhla jsem v této profesi nejvyšší mety a o ničem jiném neuvažuji. “xx Ani politika vás neláká?

„Takové otázky dostávám často, musím přiznat, že politika jakou souboj názorů je zajímavou scénou, ve své profesi jsem spokojena a o angažování v politice jsem zatím neuvažovala. Ale na druhou stranu vyznávám rčení - nikdy neříkej nikdy. Takže kdoví.“

Nebyly, anebo nejsou na vás činěny politické tlaky?

„Tak aby někdo přímo zasahoval do řízení, které vedeme, s tím jsem skutečně ještě nesetkala. Ale jak se šetření policie anebo státního zastupitelství více zabývá osobami ve vysoké politice, přibývá komentářů médií i politiků, které vytvářejí atmosféru jež lze považovat za určitou formu nátlaku.“

K práci státních zástupců a justice má veřejnost dost výhrad…

„Je to jako v každé profesi, jsou vynikající, průměrní a špatní státní zástupci.jen na ty mizerné je líp vidět. Bohužel nemáme možnost jak ty špatné, pokud neudělají závažný prohřešek, jak potrestat. Když zmíním formu cukru a biče, je málo cukru a ještě méně možností biče.

Máte zbraň, třeba pistoli nebo revolver?

„Teď nevím jestli mám říct, že ji mám sebou, ale ano, mám zbraň a já si myslím, že je vždy lepší když je člověk ozbrojen.

Práci státní zástupkyně vykonáváte už více jak dvacet let, nepoznamenalo vás neustále se setkávání se zločinem?

Nevím jestli mne nepoznamenalo, na tuto profesi musíte mít naturu a spousta kolegyň když se dostalo k obzvlášť závažnému, třeba i drastickému případu, státní zastupitelství opustilo. Ale abych se vrátila k otázce, díky poznávání zločinu jsem asi víc nedůvěřivá. Třeba to co vidíte v amerických kriminálních filmech může potkat každého z nás a je může být drsnou realitou. “

Věříte ještě vůbec v lidské dobro?

„Vůbec nevím, jestli jsem v něj kdy věřila. Omlouvám se, to byl pokus o žert.“

A co kauza Čunek. Vrchní státní zastupitelství v Olomouci rozhodlo, že policejní vyšetřovatel Šošovička nepochybil a vy byste měla do konce tohoto týdne nově rozhodnout a možná případ znovu otevřít a vrátit k vyšetřování?

„Už jsem rozhodla minulý týden, ale nezveřejnili jsme to, protože až ve středu jsme obdrželi všechny návratky, že zmiňované osoby obdrželi námi zaslané dokumenty. Tisková konference k mému rozhodnutí bude ve čtvrtek v 17 hodin.

Tak nám prozraďte své rozhodnutí…

„Ne to nemohou, to nejde, ale určité mé závěry si můžete sami vydedukovat."

Vraťme se ke kauze vicepremiéra Čunka.

„Ano, vrátím se k rozhodnutí vrchního státního zastupitelství Olomouci, to uvedlo,že vyšetřovatel kapitán Šošovička se nedopustil trestného činu. O tom jsem i já přesvědčena, ale nebylo zcela dokončeno šetření zda se nedopustil kázeňských přestupků. Co se týká kauzy Čunek také zde se musí postupovat a rozhodovat přísně podle zákona a ne pod vlivem veřejného mínění, či podle zásad morálky.“

Ale v případu vicepremiéra Čunka došlo nyní po televizní reportáži ke zvratu a policie jej údajně opět vyšetřuje tentokrát pro podvod.

„Také jsem to slyšela, ale nemám konkrétní informace. Ale pokud se pan vicepremiér Čunek skutečně dopustil toho, z čeho je nyní obviňován televizí, může se skutečně jednat o trestný čin a vyšetřování je na policii.

Vrátím se na úplný začátek rozhovoru. Když jste hovořila o práci nejvyšší státní zástupkyně, řekla jste,že můžete být i odvolána, to skutečně hrozí?

„O této možnosti jsme hovořila obecně. Nemyslím si,že by mne něco takového hrozilo, odvolat mne může jen ministr. Ale znáte to, stát se může včelicos a člověk by měl být na to připraven. Ale kdybych byla odvolána z funkce nejvyšší státní zástupkyně, pořád budu alespoň státní zástupkyní.