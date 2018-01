Věřím ve druhé kolo, píše Lucie ze Sydney

Sydney, Moravská Třebová – Jsou tisíce kilometrů daleko, ale politika doma v Čechách jim není lhostejná. Lucie Havlíčková, která pochází z Moravské Třebové, nyní pracovně pobývá na druhém konci zeměkoule v Austrálii.

Jiří Drahoš (vlevo) po postupu do 2. kola prezidentských voleb.Foto: Deník/Martin Divíšek

První kolo voleb sice kvůli pracovní vytíženosti nestihla, ale její čeští přátelé ano. A jak říká, Miloše Zemana rozhodně nevolili.

„Češi tady v Austrálii pořádali jakési svozy k volbám. Sledujeme situaci doma, i když tam teď nejsme,“ říká Lucie.



Sama první kolo voleb nezvládla a je jí to moc líto. Sčítání hlasů ale na internetu bedlivě sledovala a doufala, že až se v Austrálii probudí, bude ji čekat milé překvapení. To se ale bohužel nekonalo. „Nadšená opravdu nejsem, co se týká Zemana. Přiznejme si to na rovinu, dědula sotva chodí a udělal už tolik ostudy během uplynulých pěti let, že už by se mohl uklidit do důchodu. Věřím ve druhé kolo voleb,“ píše ze Sydney Lucie Havlíčková (na snímku).

A doufá, že za čtrnáct dní stihne v Austrálii na konzulátu odvolit. „Snad se tam dostanu, to už budu volit v Queenslandu,“ dodává mladá žena.



U Čechů v Austrálii jasně zvítězil Jiří Drahoš. Miloš Zeman naopak propadl. K urně tady přišly stovky lidí. „Není mi jedno, co se děje v České republice. Letos nebylo těžké vybrat z kandidátů,“ řekl Honza.



Problém s výběrem neměla ani Hanka, která sice v prvním kole volila v Austrálii, kde několik týdnů pobývá s přítelem, ale druhé kolo už stihnou doma v Čechách. Jiří musel s hlasem pro Pavla Fischera cestovat kilometry daleko. A stejnou cestu podnikne i ve druhém kole, kdy prý samozřejmě podpoří Jiřího Drahoše a věří, že tak učiní i většina krajanů v Austrálii.

Volby 2018: Austrálie, OceánieÚčast: 54,93 %

1. Jiří Drahoš (37,77 %, 122 hlasů)

2. Pavel Fischer (24,77 %, 80 hlasů)

3. Marek Hilšer (13,31 %, 43 hlasů)

4. Michal Horáček (12,38 %, 40 hlasů)

5. Miloš Zeman (6,5 %, 21 hlasů)

6. Mirek Topolánek (3,41 %, 11 hlasů)

7. Jiří Hynek (1,55 %, 5 hlasů)

8. Vratislav Kulhánek (0,31 %, 1 hlas)

9. Petr Hannig bez hlasu