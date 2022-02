ROZHOVOR: Za Harleye do spisů StB. Šli po nás, říká Jan Kadlec

Ještě před rozhodnutím zastupitelů se ale v Litomyšli objevila petice. Sepsala ji Eva Machová, která bydlí poblíž vily Klára. Má obavy, že objekt získá právě společnost Kubík. „Prostřednictvím petice žádáme zastupitele, aby odmítli nepřiměřeně ambiciózní a riskantní záměr vybudovat kongresový hotel s podzemním parkovištěm na zámeckém návrší. Opravdu věříte, že obyvatel Litomyšle bude běžně využívat wellness za ceny čtyřhvězdičkového hotelu?“ obává se velkého projektu Eva Machová.

Petici adresovala zastupitelům Litomyšle a doufá, že ovlivní jejich rozhodování. Proti projektu Kubíkových vystoupila už na veřejném projednání Bohumila Jenčíková, která dokonce vyhrožovala trestním oznámením, pokud město vilu firmě prodá.

„O petici víme, jde určitě o legitimní demokratický nástroj. Osobně jsem zastánce zastupitelské demokracie, kdy se rozhodování pojí s jasnou odpovědností a maximem informací,“ říká litomyšlský starosta Daniel Brýdl. Stojí si za tím, že v souvislosti s prodejem vily Klára jsou maximálně otevření.

Město uspořádalo i veřejné projednání, kde byly představeny oba projekty. Setkání se zúčastnily asi dvě stovky lidí. Ani po projednání ale zastupitelé neměli jasno a rozdělená je i veřejnost. Názorů na další osud vily Klára je několik. „Osobně mám z té "díry" v zemi také obavy, a to nejen kvůli archeologickému průzkumu, ale i z důvodů hydrogeologických, a to bydlíme o několik desítek metrů dále. Navíc výkop garáží je situován v těsné blízkosti sousedních pozemků a člověk určitě nechce mít několik let za plotem hluboký kráter. Osobně zastávám názor, že by se k takto zásadní věci mělo vyjádřit co nejvíce lidí, například v místním referendu, které by se dalo spojit s podzimními komunálními volbami,“ míní Lukáš Novák.

Svatý Jan, nebo Klára? Oba projekty jsou zajímavé

O referendu neuvažují

O referendu ale v Litomyšli zatím neuvažují. „Pokud by si většina zastupitelů přála referendum, tak bych to plně respektoval. Nicméně referendum nebylo vypsáno ani u většího projektu, jako byla přestavba zámeckého návrší na kongresové centrum a hostel, který realizovalo město,“ podotýká Brýdl.

Historickou vilu Klára na zámeckém návrší koupilo město od Pardubického kraje v roce 2020 za pět milionů korun. Nyní ji prodává, a to za minimální cenu šest milionů korun. Zájem o ni mají manželé Kučerovi z Nových Hradů, kteří přišli s projektem komunitního centra nejen pro seniory. Druhým zájemcem jsou právě sourozenci Kubíkovi. Jestli město vilu Klára prodá a komu, nebo jestli zůstane dál v majetku Litomyšle, bude jasné ve čtvrtek odpoledne. Jednání zastupitelů začíná v zámecké jízdárně v 16 hodin.

Hlasování o vile Klára bude na dvě kola. První los mají Kubíkovi, pokud získají dvanáct a více hlasů, vila bude jejich. Pokud nebudou mít nadpoloviční většinu hlasů zastupitelů, pokračuje hlasování o projektu Kučerových. I oni potřebují dvanáct a více hlasů. Když je nezískají ani oni, vila zůstane městu. Podle starosty Brýdla by se další jednání o vile Klára uskutečnilo zřejmě až po komunálních volbách s novým zastupitelstvem.