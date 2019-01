Polička – Na 60 hráčů přijíždí na tradiční novoroční turnaj do Poličky s různými cíli. Buď posedět, zahrát si, nebo vyhrát.

Přeborníci v mariáši se sjeli z celého kraje. Několik borců přijelo z Pardubic, další si přijeli zahrát z Letohradu či ze Zamberka. Až patnáct z nich si domů mohlo odvézt věcné ceny, ovšem vítěz si pochutnával na praseti. | Foto: Deník/ Bohuslav Stehno

Začalo to jako setkání několika kamarádů, kteří si prostě těsně po Novém roce před jedenácti lety chtěli užít sice pohodičku, ale zato u kapky vína či dobře vychlazeného piva a s trochou adrenalinu a riskování.

Lidé okolo Eduarda a Lukáše Zrůstových a Ladislava Briola proto založila turnaj v mariáši, kde si každý našel něco – potkal se s přáteli, zhodnotil starý rok a došlo přitom i na hazard. Tedy jen drobný o pár mincí a nějaké to vysoutěžené prase na pečínku. „Před jedenácti lety jsme začínali v kruhu dvaatřiceti až šestatřiceti lidí. Byla to trochu větší rodina," říká s úsměvem hlavní pořadatel Lukáš Zrůst, jenž stejně jako vždy dohlížel na počínání karbaníků a plynulý chod několikahodinového turnaje. V posledních letech má čím dál víc práce. Do poličského Divadelního klubu se mu totiž daří lákat kolem šedesáti hráčů.

O vepře nehraje

Josef Gajdoš je jedním z těch, kteří patří mezi pamětníky všech ročníků a poměrně se mu daří. „Na mariáši mě vždycky lákal ten hazard. Už jako mladej jsem spoustu věcí okoukal od táty a dědy. A teď hraju už dvacet let," vypráví zapáleně dnes už prošedivělý chlapík, který tu zanechal stopu, z níž jde respekt. „Je to totiž dva roky, co jsem tady vyhrál a odnesl si domů právě to prase, ale jen kvůli tomu mariáš nehraju," dodal Josef Gajdoš. Za dvacet let už si připsal spoustu prvních míst na jiných turnajích i dalších úspěchů. To další Poličák Milan Šrámek si dává už několik let po sobě stále stejný cíl. „Hlavně nebýt žába, tedy poslední. Letos jsem nerozehrál turnaj dobře, takže mě čeká ještě dost práce," vyprávěl v průběhu turnaje rozesmátý muž.

Poličský turnaj přilákal mistry „pekelné hry" z Letohradu, Žamberka nebo také Pardubic. Ale daleko víc zaujme to, že v celém startovním poli nastoupily jen dvě ženy. Eva Pazderová čelila přesile mužů a zkušených borců docela statečně, i když byla úplným nováčkem. „Mezi pány se mi hraje poměrně dobře a výsledek je celkem uspokojivý. Mám nahráno sice trochu méně, než bych si přála, ale to je v pořádku. Vždyť já se přijela jen odreagovat," líčila své dojmy žena, jež také pořádá turnaj v nedaleké obci a do Poličky přijela na pozvání. Kam příště dostanou pozvánku Poličští?