Svitavský starosta si myslel, že cesta pro něho do sněmovny není tak reálná. Spletl se. Ve volbách dostal 6346 preferenčních hlasů, které ho poslaly do sněmovny.

"Před více jak rokem mě navštívil Marek Výborný, zda bych jej podpořil na kandidátce do voleb do sněmovny. Neváhal jsem podpořit kamaráda a člověka na pravém místě. V té době bylo jasné, že bojujeme v našem kraji o dva nebo tři mandáty," vzpomíná David Šimek.

Nováčkem v poslanecké sněmovně bude současný svitavský starosta David Šimek z koalice Spolu. "Je to šok nejen pro mě, ale i rodinu, kolegy a kamarády," řekl svitavský starosta a otec čtyř dětí.

