Velká šance pro Svitavy: Unikátní linka nabídne desítky nových míst

Svitavy – Průmyslová zóna ve Svitavách se dočká nového závodu a lidé desítek pracovních míst. Firma Fibertex Nonwovens, dceřiná společnost dánského průmyslového konglomerátu Schouw & Co. v dánském Aarhusu, oznámila investici přesahující jednu miliardu korun do rozšíření kapacity jednoho ze dvou závodů v USA. Nyní putuje stejná částka i do Evropy pro expanzi kapacit společností v České republice a Turecku.

Logo společnosti | Foto: Fibertex

„Poptávka po našich netkaných textiliích se v posledních letech zvýšila. Týká se to zejména specializovanějších aplikací a vysoce výkonných materiálů pro zdravotnictví, průmyslových textilií, speciálních akustických materiálů pro automobilový průmysl, nanofiltrace pro průmyslové účely. Čeká nás investice do rozšíření kapacit přes 600 milionů dánských korun,“ sdělil Jørgen Bech Madsen, generální ředitel společnosti Fibertex Nonwovens. Nová výrobní linka v České republice se zaměřením na high-tech materiály vznikne právě ve Svitavách. Fibertex Nonwovens stále více využívá technologii spunlace, při které se k vzájemnému propojení vláken netkaných textilií používají vysokorychlostní vodní paprsky. Právě tato nová linka vznikne ve Svitavách. Se stavbou hal souvisí také zajištění množství vody v potřebném tlaku, neboť metoda spunlace si žádá jen těžko představitelné množství proudící vody. „Vedení města už jedná se společností Vodárenská Svitavy, aby v této záležitosti dokázalo být maximálně nápomocné,“ uvedl mluvčí Svitav Jiří Johanides. Jedná se o projekt, který nabídne nové pracovní příležitosti pro obyvatele Svitav a okolí. Půjde zhruba o 40 pracovních míst. „Zahájení výstavby nové výrobní linky je v plánu na druhou polovinu letošního roku. Provoz má být spuštěn příští rok,“ dodal Johanides.