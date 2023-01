Akce kulový blesk v nemocnici. Rekonstrukce JIP a ARO ve Svitavách začala

Úpravy začínají slučováním jednotek intenzivní péče do jednoho místa. To umožní sdílení technologií a v případě potřeby také personálu. „Modernizace nemocnice řeší dokončení a sdružení technologických provozů, jako jsou vyšetřovny nebo dospávací pokoje. Chceme, aby to bylo provozně smysluplné a navazovalo na operační sály. Nyní je vše rozmístěné různě po budově. Po rekonstrukci se také zjednoduší převozy pacientů na sály, odpadne cestování výtahem,“ vysvětlil Kunčák.

Vznikne centrální příjem

V další etapě přestavby dojde na sdružení příjmových ambulancí, které se dnes nacházejí na odděleních a různě po nemocnici. Nově budou v jednom prostoru, vznikne centrální příjem. Odborné ambulance ale zůstanou tam, kde jsou dnes. „Chceme mít centrální příjem, na který budou navazovat diagnostiky. Do přízemí plánujeme přemístit i ultrazvuky, rentgen a CT, aby to bylo vše na jednom místě. Zároveň nám to umožní lůžkovou část nemocnice na konci pracovní doby uzavřít a udělat z ní klidovou zónu. Dnes, když přijdete večer v deset do nemocnice, sedí lidé před internou, chirurgií, ženy chodí nahoru na gynekologii, živo je i na dětském,“ přiblížil primář.

V prvním patře pak vzniknou endoskopické vyšetřovny, v dalším patře operační sály a dospávací pokoje pro pacienty po zákrocích v anestezii. Nové uspořádání umožní i lepší využití zdravotnického personálu. „Jedna sestra může pohlídat dva pacienty nebo taky šest. V době, kdy zápasíme s nedostatkem personálu, a do budoucna to asi lepší nebude, sloučení vnímáme jako provozní výhodu,“ podotkl Kunčák.

Ve Svitavské nemocnici se bourá. Začala rekonstrukce JIP a ARO

Zatímco na budoucích jipkách pracují stavaři a elektrikáři, o patro výš se normálně operuje. Dělníky čeká finální úprava podlah a stropů. „Stavba je zvláštní, protože se odehrává ve druhém patře. Jediný přístup je vybouraným oknem a výtahem, kudy jsme tahali suť a materiály ven i dovnitř. To byly stovky, možná tisíce tun. Je to rekonstrukce za provozu, nad námi jsou operační sály,“ řekl stavbyvedoucí Petr Vašek. Je optimista a věří, že na začátku února bude vše hotové a pomalu začne stěhování oddělení do nových prostor.

Stavba provoz operačních sálů nijak zásadně neomezila. ARO je už v novém a na lůžkách leží i pacienti. „Operovalo se každý den, i když se dole bouralo. Nahoře byl slyšet hluk, ale nebylo to tak hrozné. Ten cíl je tak dobrý, že to za to stálo,“ dodal Kunčák.

Zbyde místo i na park

Areál Svitavské nemocnice nebude po modernizaci roztříštěný jako dnes do několika budov, vše má být propojené a po demolici několika budov zbyde místo i na nový park s posezením.

Původní návrh úprav z roku 2019 ale dozná několika změn. Hlavně covidová pandemie totiž ukázala, že je nutné udělat další úpravy. Studie počítá s dvěma vchody do nemocnice pro pacienty, které v případě další epidemie oddělí pacienty infekční a neinfekční. „Poslední infekce v takovém rozsahu byla u nás španělská chřipka. Nikdy mě nenapadlo, že bychom v našem regionu potřebovali objekt se sedmdesáti lůžky pro infekční pacienty. To, co nyní stavíme, děláme na příštích padesát nebo šedesát let. Můžeme si myslet, že už takovou infekci nepotkáme, ale může to zase jednou přijít. Škoda nevyužít zkušenosti z covidu,“ uzavřel Kunčák.

Svitavy budou mít nemocnici jak novou. Přitáhne i lékaře?

Další etapa rekonstrukce nemocnice začne zřejmě příští rok, kdy má areál opustit rychlá záchranná služba. Ta dostane nový objekt u obchvatu města. Poté dojde na demolici několika starých objektů v areálu nemocnice a dostavbu nových. Svitavská nemocnice rekonstrukci potřebuje už řadu let. „Svitavy jsou opravdu na úrovni 19. století, pokud jde o lůžková oddělení. Je to dluh zděděný po státu,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Proměna Svitavské nemocnice ale nebude rozhodně malou investicí, půjde do stovek milionů korun. Kraj na ni počítá s evropskou dotací.