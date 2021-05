Velitel dobrovolných hasičů z Dlouhé Loučky Ivo Toman slaví

Třicet let velitel dobrovolných hasičů v Dlouhé Loučce, čtyřicet let je ženatý… Ivo Toman z Dlouhé Loučky oslavil v pondělí 24. května 65 let. S manželkou Hanou vychoval syny Pavla, Ivo a Jiřího, raduje se ze dvou vnuků a jedné vnučky.

Velitel dobrovolných hasičů z Dlouhé Loučky Ivo Toman slaví narozeniny. | Foto: archiv rodiny

„Táta je jako velitel hasičů suprovej, vždy všem pomůže, ale je taky důsledný,“ říká jeho syn Pavel, rovněž dobrovolný hasič. Ivo Toman je členem hasičského sboru už od roku 1972. „V roce 1983 jsem dělal zkoušky velitele v hasičské škole v Poličanech,“ vzpomíná oslavenec. Jako hasič zasahoval na mnoha velkých požárech v regionu, mimo jiné při požáru hotelu Morava v Moravské Třebové. Letos na jaře byl jedním z iniciátorů akce, kdy hasiči donesli sestřičkám do Svitavské nemocnice růže a drobné dárky. Rodina i redakce Svitavského deníku přeje Ivo Tomanovi především pevné zdraví.