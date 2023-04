/FOTO, VIDEO/ V Regionálním muzeu vesnice v Dolním Újezdu se v neděli odpoledne uskutečnila tradiční Velikonoční výstava. Ve vyzdobené usedlosti lidé nakoupili ručně pletené pomlázky, dřevěné dekorace, přírodní kosmetiku nebo domácí perníčky. Svoje umění tady předvedla malérečka Šárka Vávrová z Jaroměřic u Jevíčka, která zdobí kraslice technikou vyškrabávání. Každý rok ozdobí stovky vyfouknutých vajíček, a to nejen slepičích, ale i husí nebo pštrosí.

Velikonoce v Regionálním muzeu vesnice v Dolním Újezdu. | Video: Deník/ Iveta Nádvorníková

Kraslice škrabe už skoro čtyřicet let.

„K malování kraslic jsem se dostala náhodou, když jsem se ve dvaceti letech přistěhovala do Brna. Pode mnou v bytě bydlela paní z Borkovan, které jsou tradicí vyškrabávaných kraslic známé. Jednou mi řekla: Pojď si to zkusit. Tak jsem to vyzkoušela a už mi to zůstalo," vzpomínala Šárka Vávrová.

Slepičí vajíčko se v jejích rukách v krásnou kraslici promění za hodinu, husí za tři hodiny a s pštrosím si hraje klidně dvacet hodin. Kromě přírodních motivů jsou na vajíčkách i verše. Lidem v újezdském muzeu ukázala Šárka Vávrová i rydlo, které před lety dostala darem od atletky Dany Zátopkové.

Velikonoční akci v Dolním Újezdu zpestřilo vystoupení dětí z místní mateřské a základní umělecké školy.