Na zámku v Moravské Třebové se uskuteční speciální prohlídky od čtvrtka do neděle. Připraveny jsou speciální velikonoční prohlídky expozice Jak se žilo na venkově s velikonoční výzdobou interiérů, výkladem obohaceným o zvyky našich předků a vysvětlením jejich významu. Zámecké exteriéry vyzdobí děti z umělecké školy pod vedením Lucie Muchovičové. Zapojit se může i veřejnost. Stačí přinést vyfouklá malovaná vejce na stuze a zavěsit je na připravené věnce z proutí. Kraslice a zvířátka na špejli lze zapíchnout do obilím osetých kádí. Na trávníku vznikají hnízda zajíčků, kuřátek, kytiček.

Velikonoce připomínají také na zámku v Litomyšli. Před Velikonocemi má otevřeno i ve středu 13. dubna. Návštěvníci se podívají na trasu Zámek za Valdštejnů, a to vždy v 11 a ve 14 hodin. O Velikonocích můžete zavítat nejenom k Valdštejnům, ale také k Thurn-Taxisům. Ve čtvrtek se konají prohlídky od 11 do 16 hodin. Od pátku do pondělí je pak možné jít na prohlídku zámku v čase od 9 do 16 hodin.

Jarní slavnosti se uskuteční o víkendu na hradě Svojanov. Kastelán hradu Miloš Dempír připomene návštěvníkům velikonoční zvyky z minulosti. Nebudou chybět vystoupení šermířů nebo jarmark. (ik)