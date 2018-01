Veletrh nabídne vše, co potřebujete ke svatbě

Litomyšl – V největším svatebním areálu Pardubického kraje se uskuteční o víkendu svatební veletrh. Jedná se o zámecké návrší v Litomyšli, které nabízí hned několik míst pro svatební obřad.

Zámecké svatební dny.Foto: Deník/ Jitka Šteflová

Uspořádat zde lze svatbu doslova na klíč. K dispozici jsou prostory pro hostinu i stovek hostů. Samozřejmostí je i ubytování. Velkou výhodou tak pro svatebčany je, že mohou zaparkovat svá auta přímo v areálu a ušetřit si přesuny v den, kdy se chtějí lidé bavit a nemít starosti.



KOMPLEXNÍ SLUŽBY

Přímo v sálech zámeckého pivovaru a jízdárny se představí více než 40 vystavovatelů, kteří nabízejí své služby spojené s organizací svateb. „Snoubenci budou mít výjimečnou možnost naplánovat celou svatbu na jednom místě. Nebude problém vybrat například svatební šaty, fotografa nebo cateringovou firmu. Ale především bude možné si přímo na veletrhu rezervovat obřadní prostory, sály pro oslavu, a dokonce i krásné ubytování,“ řekl David Zandler, ředitel příspěvkové organizace Zámecké návrší.



Připraven je i program, který potěší nejen snoubence. Přichystány jsou módní přehlídky, hudební vystoupení a připravena bude i kavárna.



DO KOSTELA I KUCHYNĚ

Návštěvníci svatebního veletrhu se mohou těšit na prohlídku celého areálu. Uvidí nejoblíbenější místa pro svatební obřad – kapli v pivovaru, novou obřadní síň, ale také Piaristický kostel, ve kterém se mohou konat dokonce i civilní obřady. Vše bude nachystáno jako při skutečném obřadu.



Pravidelné prohlídky během veletrhu přivedou zájemce také do zámeckých sklepů, otevřou se zámecké apartmány a bude možné nahlédnout do cateringového zázemí reprezentativních sálů. Na místě bude možné si všechny služby rezervovat nebo přímo objednat.