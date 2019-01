Malá Haná - Malohanácké okénko na téma Velikonoce.

Před chviló sme slavile Vánoce, proleťele vokolo nás jako stihačka he s adventem, Silvestrem a Novém rokem a só před nama dalši véznamny křesťansky svátke. Pro Slováke só to svátke nevječi, ale me si často na vjeřici jenom hrajeme, tak to spiš bereme jako přiležetosť navšťivit přibuzenstvo, trocho se vorazet a ponděli nekeři beró take jako možnosť legálňe strestat te neposlošny žensky, kery jim celé rok pijó krev a kvulevá blbém zákonum na ňe jinak nemužó. To sem trocho přehnal, ale tak daleko vod vjece meslim zase néso.

Só to svátke , kery národ rozďelojó, protože tak jako maji hodne přiznivcu (névic meze chlapama), tak je take spósta ledi moc nemosi (a tade zasejc převládaji žensky). Meslim ale, že do kalendářa patřijó, deť je to jenom pokračováni pohanskéch zveku vitat jaro a voslavit radostňe skotečnosť, že se přežela dalši hnusná zema. Mňe ďelaji névječi radosť zveke, kery se vokolo nich točijó a v poslednich letech se v mnoha ďedinách nejakó formó přepominaji. Moc mňe ťeši snaha ledi teto zveke vobnovovat, hodržovat a take propagovat, takže třeba v Biskopicich hož nekolek let chodijó mladi vesvátkovani kluci před Velekonocema ďedinó, ďelaji randál na ruzny vrkače, klepače a dalši hoďelátka a symbolizojó tak zvone, kery holeťele do Řima. Moc roku se tento zvek nedržel, ale jak sem je viďel před pár rokama poprvni, tak sem málem horonil slzo. Hospodeňe zdobijó domke zvenko he zevnitř, bere se všecko co kvete a k temo mláďata zviřat, kery symbolizojó jaro. Chlapi zase pletó žele nebo chestajó dalši pomucke pro veplaceni ženskéch, habe z nich vehnale šecke nemoce a špatnosti a „vošetřele“ je tak na celé rok. To probihá v ponďeli a samosebó se to nevobende bez krapene nečeho dobryho a habe chlapi vedržele, tak to zakósnó na každé štace nejakém mlsem, keré ďevčata zvodpovjedňe chestaji stéňe jako vajička, kery mrskači dostávaji jako koledo sebó.

Barveni a zdobeni vajec je veleké fenomén a mnohde se vetvářijó přimo umňelecky dila a nemosi to bet jenom na jižni Moravje, kerá je tém vehlášená. Užasnó umňelkyňo maji v Jarmňeřecich, Šárka Vávrova zde zdobi vajička tak, že to bere dech, ale duvod k chlobeni má mnoho dalšich ženskéch, kery pohoživaji néruzňéši technike a take to na velikonočnich dilnách předvádijó. A peče se vod perničku přes linecky až po hólke, řeze a slepovany, v mnoha rodinách na Velikonoce doplatijó kuzlátka, kery vod pradávna patřele na vobjedové ponďelni svátečni stul. Smaženy kuzlátko s bramborovém salátem je česká a moravská klasika ať si ti pitomi vochránci zviřat he s vegošema řikaji, co chcó. Decky pře této přiležitosti řikám, že be jich mňelo bet vic, habe na nás masožróte vic zbelo. Každé kraj má svy zveklosti, kery se s dalšima shodojó, ale každé kraj má take svy, kery jinde nenajdete. Všecke ale spojoje veseli, pohoda, dobrá nálada. Tak ať se vám v temto docho povedó he te Velekonoce letošni a ve je přežele ve zdravi.

