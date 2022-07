Ve středu a čtvrtek jen do oběda – vzkázal chrudimský městský úřad veřejnosti s tím, že je horko. „Děkujeme za pochopení,“ dodal správce facebookového profilu chrudimské radnice a téměř okamžitě se strhla vlna nevole a nepochopení.

„Tak to půjdeme asi všichni dělat na úřad a až nebudeme mít co jíst, půjdeme se třeba napást. Co mají říkat dělníci a ostatní, když musí dělat každý den v takovém počasí?“ tázal se v diskuzi řečnicky Michal Koreček.

Krok chrudimské radnice byl podle starosty Františka Pilného reakcí na požadavek odborů. „Tajemník městského úřadu obdržel v úterý ráno žádost od zástupců odborů a vyhověl jí,“ uvedl Pilný. Budova chrudimského úřadu není vybavena klimatizací, a tak teplota v kancelářích dosahuje i třicítky.

To však není ojedinělý případ. Absence klimatizace je na většině úřadů v kraji, podobné opatření zde však zatím nepřijímají. V Hlinsku, v druhém největším městě Chrudimska, o zkrácené provozní době úřadu neuvažují.

„Popravdě by mě to ani nenapadlo. Samozřejmě jsme i v minulosti řešili pitný režim zaměstnanců, ale že bychom to kvůli extrémním teplotám zapíchli, se opravdu nestalo a nic takového v plánu není," řekl místostarosta Hlinska Zdeněk Eis.

Podle pražské advokátní firmy Macek.legal je stanovená teplota pro kancelářskou administrativní práci, která je vykonávána vsedě s minimální pohybovou aktivitou, minimálně 20, maximálně 27 °C. Nařízení vlády však stanovuje pouze minimální požadavky a zaměstnavatelé mnohdy při extrémních teplotách na pracovištích poskytují zaměstnancům další úlevy, například zkracují pracovní dobu.

V některých kancelářích podle jeho slov klimatizace je, ale třeba stará budova "na soudu" moc ochlazení neposkytuje. Zejména matrikářky, které sídlí přímo pod střechou, musí pekelná vedra příštích dnů vydržet po celou pracovní dobu.

Zdá se, že chrudimská cesta je spíše ojedinělá a kratší pracovní dobu nemají ve zbytku Pardubického kraje žádní úředníci.„Úřední hodiny nekrátíme, klimatizaci nemáme v žádné kanceláří a opatření nepřijímáme,“ popsal stav žamberského úřadu jeho tajemník Marcel Klement. Stejný přístup mají i v České Třebové.

To na krajském úřadu mají pracovníci štěstí. Většina kanceláří je totiž vybavena klimatizací. „Navíc máme pružnou pracovní dobu. Zaměstnanci si tak pobyt na pracovišti mohou řídit, mohou tedy přijít do práce ráno dříve, a tím pádem také dříve odejít,“ vysvětlil tiskový mluvčí kraje Dominik Barták.

Faktem však zůstává, že zkrácená pracovní doba pro úředníky není žádným progresivním výmyslem chrudimské radnice. K podobným rozhodnutím dochází v době největšího parna poměrně často. Zkrácení povinné pracovní doby v roce 2018 využilo například ministerstvo dopravy, a to hned několikrát.

„V průměru se jednalo o zkrácení doby o 2,33 hodiny,“ uvedla před čtyřmi roky Lenka Rezková, která tehdy pracovala v tiskovém oddělení ministerstva dopravy.

Zpocení řidiči

Nepotí se jen úředníci, ale také další zaměstnanci, kteří vykonávají služby pro širokou veřejnost. Mezi nimi třeba řidiči pardubického dopravního podniku.

„Důležitým opatřením pro řidiče MHD je v těchto dnech zajištění pitného režimu. Umisťujeme proto sodovkové bary na všechny konečné zastávky a řidiči dostávají také iontové nápoje,“ přiblížila mluvčí Dopravního podniku města Pardubice Jitka Malinská, podle které většina šoférů také využívá kratších pracovních uniforem.

Ne všechny vozy městské hromadné dopravy jsou vybaveny klimatizací. „Kabinovou klimatizaci má zhruba tři čtvrtě vozidel, které se snažíme nasazovat. Ty, které klimatizaci nemají, vyjíždí nepravidelně a řidiči se v nich střídají,“ dodala Malinská.

Autobusy nového dopravce, společnosti BusLine, jsou pak klimatizované všechny do jednoho. „Vozy nás i našich subdodavatelů jsou plně klimatizovány. Řidiči ani cestující se tak během jízdy neupečou,“ uvedl provozní ředitel BusLinu Michal Hanč.