Dnes si připravíme dvě studené polévky, ta první pochází z Bulharska. Před lety jsem pár dní pobývala u přátel v Sozopolu. Plamen, tak se ten kamarád jmenuje, mi tenkrát z obrovské mísy nalil do talíře tarator a já jsem byla nadšená. Tuto studenou polévku připravuji v létě často. Okurky nastrouhám, Bulhaři je krájí na kostičky a vyškrabávají jadýrka. Vody hadovky pustí dost, a tak ji vypiji a zbytek namatlám na obličej s pocitem, že alespoň něco prospěšného pro svou pleť dělám.

Romčina úsporná kuchařkaZdroj: Deník

Buď mám v lednici kefír nebo bílý jogurt, který mi chutná víc. Přidám k okurkám, osolím, nadrtím dva tři stroužky česneku a nasekám hromadu kopru. Bulhaři přidávají sekané ořechy, ale na to jsem moc líná. Opepřím, „vytuním“ lžící olivového oleje, za který bych asi od Plamena dostala přes prsty, a dám vychladit do ledničky. Tarator je skvělý samotný, ale dá se podávat jako příloha k vařeným raným brambůrkám politým máslem.

Druhá polévka pochází z Polska, jmenuje se chlodnik. Přiznám se, že jsem ho objevila nedávno a mám ho moc ráda. Na zahrádce mi roste mladá červená řepa s pěknými listy, což je přímo ideální pro tento recept. Poněkud netradičně bulvičky zasyrova oloupu a nakrájím na kostičky. Uvařím ve slané vodě doměkka, na posledních deset minut přidám nakrájené listy, a ve vývaru nechám vychladnout. Okurku tentokrát skutečně krájím na kostičky a vyjmu před tím jadýrka.

Do mísy naliji kefír, kelímek zakysané smetany a hodím tam kopr. Smíchám s vývarem a řepou, takže se svět stane růžový. Doslova – ta barva chlodniku mne vždy hodí do dobré nálady. Osolím, opepřím, někdy přikyselím a dám vychladit. Před podáváním do talíře dám rozkrojené uvařené vajíčko, které do chlodniku patří. Základem je opět pořádné vychlazení polévky.

Zkuste, ochutnejte, napište mi, budu ráda. A co si připravíme příště? Budou to kuřecí křidýlka, ale nikoliv grilovaná. Jsou dietní, nemají křupavou kůžičku, ale přesto a možná o to víc si na nich pochutnáte.