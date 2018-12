Ve Svitavách vznikne biotopové koupaliště

Svitavy – Ve Svitavách přibude možnost nového a mezi lidmi velmi populárního přírodního koupání. Na pomezí parku Patriotů a Vodárenského lesa chce radnice vybudovat biotop s koupalištěm. Plány už jsou sice pár let staré, teď však získávají reálnější obrysy.

Projekt koupacího biotopu u parku Patriotů.Foto: archiv

„Vyrazili jsme na cestu po nejbližších šesti biotopových koupalištích, abychom se inspirovali a zároveň poučili z chyb, které současní provozovatelé zjistili. Bylo to velmi přínosné. Teď už se můžeme pustit do zpracování projektové dokumentace, abychom byli připraveni na případný dotační titul,“ uvedl starosta Svitav David Šimek.

Změny proti původním plánům nebudou podle něj zásadní, týkají se spíše technických detailů.

Využijí vodu z potoka

Město chce na modelaci terénu pro biotop využít hlínu, která se bude navážet z průmyslové zóny, kde bude firma Schaeffler rozšiřovat svůj závod o další budovu. Jedná se o zhruba 16 tisíc kubíků a začátek prací se předpokládá v roce 2020. K zavodnění využije vodu z Ostrého potoka.

Biotopová koupaliště jsou velmi populární. Návštěvníkům navozují atmosféru přírodního, a přitom komfortního koupání bez chloru, pro investory je zase velmi lákavý jejich levný provoz.

O čistotu vody se starají rostliny, respektive jejich kořeny v oddělených (tzv. regeneračních) jezírkách, kam ji pumpují čerpadla. Odtud pak teče samospádem zpátky do bazénu. Díky tomu není třeba do vody přidávat desinfekci. Přírodní biotop je do velké míry samoudržovací. Technologie koupacího biotopu nevyžaduje jeho pravidelné úplné vypouštění.



Přírodní koupání ve městech

Koupací biotopy představují podle jejich propagátorů ekonomicky únosné, zdravé a hygienicky nezávadné koupání. A pro návštěvníky, zvláště ty z měst, je velmi lákavé. Navozuje totiž pocit skutečného koupání v přírodě, bez chloru a zasazené v zeleni, přitom s veškerým komfortem včetně betonového dna koupacího bazénu. Určitým nezvykem může být pouze kluzké dno a všudypřítomné řasy, jež jsou projevem právě čisté vody. Zajímavá je taková investice i pro radnice: Na stavbu mohou čerpat dotace, provoz je však oproti klasickým koupalištím velmi levný. Navíc se takové zařízení dá využít celoročně, protože v zimě slouží jako kluziště. První biotopy začaly v Česku vznikat před deseti lety.