Ve strojírnách bude bezpečněji

Polička – Devět měsíců po explozi munice se přímo v areálu Poličských strojíren sešla Bezpečnostní rada Pardubického kraje, aby se seznámila, jaká nová bezpečnostní opatření firma přijala.

Zasedání Bezpečnostní rady Pardubického kraje v poličských strojírnách.Foto: Pardubický kraj

„V současné době jsou splněna všechna opatření, na kterých jsme se po únorové události shodli jak se složkami záchranného systému, tak krajskou bezpečnostní radou,“ uvedl ředitel strojíren Petr Němec.



Spokojenost panovala i na straně vedení kraje. „Posun v bezpečnostních opatřeních je skutečně velký a jsem rád, že společnost dodržela všechny sliby, které na našich jednáních zazněly,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.



Během únorového výbuchu nikdo nezahynul, přesto došlo nejen ke zraněním zaměstnanců, ale i zasahujících hasičů. Nově přijatá opatření by měla následky případných podobných nehod eliminovat. "Událost posílila bezpečnostní systém areálu. Nová opatření jsou významná a jsem s nimi spokojen,“ podotkl starosta Poličky Jaroslav Martinů.



Bezpečnostní rada Pardubického kraje byla seznámena se zcela konkrétními kroky, které v oblasti bezpečnosti byly učiněny v Poličských strojírnách. „Mezi zásadní patří výrazné rozšíření kamerového systému, vytvoření jednotného dispečerského pracoviště a revize systému elektrické požární a zabezpečovací signalizace. Požadovali jsme také pravidelné součinnostní cvičení se složkami integrovaného záchranného systému (IZS), aby se zvýšila jejich znalost areálu. Jsem rád, že je v případě mimořádné události zajištěno také automatické informování okolních obcí,“ řekl Martin Netolický.



Ten také upozornil, že by neměl v budoucnu panovat při podobných událostech zmatek, jako tomu bylo v únoru. Narážel tak na fakt, že ve firmě panovala špatná komunikace a do areálu nebyly vpuštěny bezprostředně po výbuchu vozy IZS.