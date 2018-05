Ve službách první republiky

Technika a elektrotechnika - Technika a elektrotechnika Technik 11 000 Kč

Operátoři telefonních panelů Telefonní operátor(ka) - konzultant(ka). Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 11000 kč, mzda max. 14000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Hledáme správné lidi do týmu!, Hledáme nadšené kolegy na pozici telefonní operátor pro Call centrum se skvělým kolektivem ve Svitavách. , KOHO HLEDÁME:, - Baví tě komunikace s lidmi?, - Máš příjemný projev bez vad řeči? , - Hledáš stálou práci ve firmě se stabilní pozicí na trhu?, - Baví tě pomáhat a radit zákazníkům?, CO MŮŽEŠ U NÁS ZÍSKAT A CO TĚ POTĚŠÍ?, - flexibilní pracovní doba a možnost home office, - motivující platové ohodnocení - výši platu si můžete sami ovlivnit, - příjemný kolektiv, který drží spolu, podporujeme se navzájem, - pravidelná školení pro tvůj rozvoj, - motivační soutěže, - dostáváme stravenky, - za dobré výsledky neomezený telefonní tarif pro soukromé účely, - lidský přístup – vždy se domluvíme, - kávička pro všechny, - výborná dopravní dostupnost – práce v centru města a parkování zdarma!, CO URČITĚ NEČEKEJ?, - Nudnou práci, při které si budeš připadat jako na pustém ostrově nebo jako vymačkaný citron., Máš chuť to u nás omrknout a zjistit víc? Pošli tvůj životopis na email: prace@derix.cz nebo zavolej na 778 427 070. Pozveme tě na pohodový a neformální pohovor.. Pracoviště: Derix s.r.o. - pracoviště svitavy, Tyrše a Fügnera, č.p. 1892, 568 02 Svitavy 2. Informace: Motyčka, +420 774 446 999.