Zemědělské družstvo ve Sloupnici plánuje více využít své produkty a rozšířit výrobu.

Mlékárna. Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

„Sloupnické družstvo postupně otevírá vlastní prodejny v celém kraji. Problém, se kterým se setkávají všichni regionální výrobci, je konkurence levnější produkce ze zahraničí. Proto bychom jim chtěli pomoci s odbytem například v krajem zřizovaných školách, a to nákupem většího množství potravin do školních kuchyní,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Další možností je nabízet regionální potraviny ve vesnických prodejnách, které Pardubický kraj již řadu let podporuje. „Letošní obtížný rok je důkazem toho, jak rychle a nečekaně může přijít krizová situace. A kdo nebude mít vlastní potraviny, má zaděláno do budoucna na velký problém. Vlastní potraviny jsou zkrátka otázkou národní bezpečnosti,“ řekl radní Pardubického kraje Miroslav Krčil. Zemědělské družstvo Sloupnice proto připravuje několik investicí, mimo jiné stavbu vlastní minimlékárny.