Litomyšl – Příchod léta a s ním spojených vysokých teplot nepřivítali pouze na plovárnách.

Do práce se totiž mohli pustit i odborníci, kteří v Litomyšli přelaďují varhany v kostele Nalezení svatého Kříže. Jejich snahu loni překazily nízké teploty v chrámu, to však teď už neplatí. „Je nutné, aby zde byla teplota stálá a neklesla pod 15 stupňů Celsia, protože pak se mění výška tónu. Teď je tady kolem dvaceti stupňů, takže můžeme v pohodě pracovat," uvedl pro Deník varhanář Antonín Kadeřábek.



V následujících dvou měsících na něj a jeho kolegu čekají stovky kovových píšťal k přeladění. „Je jich tady 1526. Zhruba jich máme naladěných asi 600 až 650. Připravených je 400, takže nám zbývá kolem 500 píšťal," dodal varhanář. Každé z nich se při třech přelaďování, které jsou v plánu, bude věnovat desetkrát až dvanáctkrát. „A to v případě, že jde vše dobře. Jedna řada píšťal, kterých tam je 54, se dělá dvě až tři hodiny," řekl Antonín Kadeřábek. Pokud půjde vše podle plánu, tak by píšťaly mohly vydávat správný tón už v srpnu letošního roku.



Místostarosta Michal Kortyš (ODS) to chce oslavit. „Doufám, že to bude v srpnu hotové. Toto je už druhý nebo třetí termín. Pokud půjde vše dobře, tak bychom v září mohli uspořádat nějaký malý koncert nebo preludování," nechal se slyšet místostarosta. Ladění podle něj město ze své kasy neplatí.



„Žádali jsme o regeneraci zámeckého návrší a součástí žádosti bylo i restaurování varhan. To stálo asi deset milionů korun a v této částce jsou i tři přeladění," vysvětlil Michal Kortyš. To současné je první v řadě a podle místostarosty by k dalšímu mohlo dojít po příští zimě. Varhany v litomyšlském kostele pochází z let 1821 až 1822. Vyrobil je kutnohorský varhanář Jan Josefy Horák.