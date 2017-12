Vánoční přání dětí z dětských domovů budou splněna

Polička, Moravská Třebová – Vánoce, děti a dárky patří neodmyslitelně k sobě a jinak tomu není ani v dětských domovech.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Málek Petr

V Pardubickém kraji je šest dětských domovů – v Pardubicích, Holicích, Moravské Třebové, Poličce, Dolní Čermné a Radhošti. V případě pěti z nich je zřizovatelem kraj. Domov v Radhošti je soukromé zařízení. O zhruba 150 dětí v nich pečuje necelá stovka zaměstnanců.



HRAČKY, VÝTVARNÉ A SPORTOVNÍ POTŘEBY

„V současné době máme v našem domově spíše malé děti, takže mezi přáními se objevovaly především hračky, panenky, kočárky, auta, ale také výtvarné potřeby nebo kopačky a dresy, protože rády sportují. Starší děti tíhnou samozřejmě k elektronice nebo k oblečení a kosmetice,“ řekla ředitelka Dětského domova v Poličce Miroslava Přiklopilová a dodala, že většinu dárků domovu pořizují sponzoři.



„V letošním roce jsme využili nabídky společnosti Tango, manažeři na vozíčcích, kteří realizují projekt Daruj hračku. Tradičně spolupracujeme také s litomyšlskou kavárnou Chocco Caffé , kde mají strom přání, a každoročně každému dítěti přinese nějakou drobnost i pan starosta,“ doplnila Miroslava Přiklopilová s tím, že na nedostatek sponzorů si stěžovat nemohou. Dětský domov, který se stará o 19 dětí, dětem k Vánocům pořídil trampolíny, brusle nebo kola.



„Společný Štědrý den se všemi dětmi i vychovatelkami jsme oslavili ve čtvrtek. Máme takovou tradici, že nejstarší dítě, které v příštím roce domov opustí, má tu výsadu rozdávat u stromečku dárky všem ostatním,“ popsala Irena Mazánková, ředitelka Dětského domova v Moravské Třebové, kde ze 14 dětí zůstává na svátky asi šest.



„Vánoční dárky máme hlavně od organizace Dejme dětem šanci, která má už několik let něco jako internetový vánoční strom, kam si děti píšou dopis Ježíškovi. Přání, které si děti napsaly, jim plnili i nakupující v Obchodním centru Novodvorská a účastnili jsme se také akce Českého rozhlasu Daruj hračku. Všechna přání dětí tak budou splněná,“ řekla ředitelka.



VRTAČKA NEBO MIKROVLNKA

„Děti by si určitě nejvíce přály rodinu a být doma, ale to se jim mnohdy bohužel splnit nemůže a některé z nich zůstávají každý rok v dětském domově,“ řekla ředitelka Dětského domova v Dolní Čermné Iva Nesvadbová a pokračovala: „Co se však týká hmotných dárků, přály si například značkové oblečení nebo kosmetiku, ale máme zde i vysokoškolačky, které už myslí na praktické dárky, takže mezi přáními se objevila i vrtačka nebo mikrovlnka.“



Domovu v Dolní Čermné, kde žije 43 dětí, s vánočními dárky pomohla organizace Dejme dětem šanci, občanské sdružení Vespojení nebo Český červený kříž.