Letos září na domě a zahradě Doležalových přes šest tisíc žárovek. „Na začátku jsem měl jen pár světýlek, ale pak přišla vnoučata a začal jsem nakupovat. Před jedenácti lety byla dcera v Anglii a koupila mi tam velkého soba. A to všechno odstartovalo. Každý rok něco přidávám a doplňuji a taky každý rok říkám, že nic víc nekoupím, ale to nejde,“ říká Josef Doležal.

Zdroj: Deník/Iveta NádvorníkováPřed lety ozdobil žárovkami žlaby, pak okřídlí, pověsil krápníky, osvítil okna… Aby vše stihnul do začátku adventu, musí s výzdobou začít už v polovině října. „Štít domu je docela jednoduchý, nejhorší je komín, to musím vylézt na střechu. Už začínám mít trochu strach. Jinak většinu zvládnu ze žebříku. Začínám v polovině října, je to náročné, pracuji i o víkendech, pak už je zima a brzy tma. Dělám to pro děti a vnoučata. Vždycky přijdou a ptají se, co mám zase nového,“ vysvětluje Doležal.

Kolik peněz ho vánoční výzdoba už stála, raději ani nepočítá. Některé dekorace má dovezené z Anglie, většinu ale objednává na internetu v Čechách. Kabelů má plné krabice. „Musím si popisovat, co kam patří. Jsou tady okruhy 24 metrů i třímetrové. Dnes už mám kolem padesáti traf, takže si všechno musím poznačit,“ dodává Doležal.

K domku Doležalových míří každý rok o adventu stovky lidí z celého regionu. Svítí každý den od půl páté a zhasíná o půl desáté. Krátce svítí i brzy ráno.