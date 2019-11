Charita v Moravské Třebové a služba Šance pro rodinu pořádají dobročinnou akci Vánoční dárky pro děti. Pojďte udělat krásné Vánoce dětem ze sociálně znevýhodněných rodin.

Ilustrační foto | Foto: Jiří Novák

Charita přijímá dárky pro chlapce a děvčata ve věku 0 až 18 let. Mohou to být hračky, knihy, školní potřeby, kosmetika… Dárky můžete nosit do budovy Charity Moravská Třebová ve Svitavské ulici 44 (naproti Penny Marketu). Balíčky označte nápisem, pro koho se hodí, chlapec, dívka a v jakém věku.