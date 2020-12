Za necelé dva týdny se vybralo 90 tisíc korun, což znamená 450 dárkových šeků. Ty se dostanou do správných rukou, tedy k lidem, kteří během koronakrize pomáhali ostatním. Obdarovaní je mohou využít na nákup zboží v lékárnách.

„Od individuálních dárců jsme do sbírky vybrali 30 tisíc korun, dalších 60 tisíc doplatí fond. Celkem jsme do Litomyšlské nemocnice dali 250 poukázek, 175 do centra sociální pomoci a 25 jsme dali zaměstnancům záchran-né služby, kterých je početně méně, ale nechtěli jsme na ně zapomenout,“ uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl.

Fond sice bere poukaz jako symbolické poděkování, ale zdravotní sestry i ošetřovatelky si toho váží. „Nejsme superhrdinky, děláme svoji práci stejně jako před covidem. Ale musím říci, že nás taková pozornost těší a poukaz využiji. Lidé by si měli naší práce vážit i po epidemii covidu, třeba je to tahle doba naučí,“ popsala zdravotní sestra Jana z Litomyšlska.

Sbírka na (super)hrdinky se konala od 2. do 15. prosince a stala se dalším počinem, kterým nadační fond podpořil zdravotnictví na Litomyšlsku. Už na jaře pořídil a zdarma rozdal nedostatkové roušky občanům, zdravotnickému personálu sehnal respirátory, ochranné štíty a další pomůcky. V průběhu letošního roku inicioval sbírku na nový izolátor nukleových kyselin do laboratoře Litomyšlské nemocnice a v listopadu podpořil ambulance ochrannými prostředky.

Nadační fond spolupracuje s ověřeným portálem Darujme.cz, každá koruna tak končí přesně tam, kde si dárci sami určí.