Vánoční anketa: Jaký dárek byste rádi našli pod stromečkem?

Zeptali jsme se našich panelistů na to, co by rádi letos našli pod vánočním stromečkem.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Milan Báča, ředitel gymnázia, Svitavy

Každý rok v předvánočním období si říkám, že příští rok začnu s pořizováním dárků třeba už v létě. Nedaří se mně toto předsevzetí nikdy dodržet. Ale nikdy to není tak, že bych dárky sháněl na poslední chvíli. A co bych si přál? Především klid v tomto období, setkání celé rodiny a také radost ostatních z mých dárků. A když dostanu nějaké pěkné knížky, tak budu spokojen.



Daniel Kvasnička, kazatel, Litomyšl

Já vše mám a nic nečekám. A koupil jsem jen to, co mi připadlo hodnotné, vtipné. O dárek musíte zakopnout… A třeba během roku. V domácím prostředí, na které se ptáte, se čím dál tím více orientuji na jiné věci. Třeba se moc těším na pevné objetí s dětmi, které pracují daleko a mimo republiku. To je nejcennější věc, chvíle s dětmi a vnoučaty.



Radko Martínek, bývalý senátor, Moravská Třebová

Moc dárků nekupuji a když, činím tak spíše náhodně. K Ježíšku bych si nejvíc přál, abych mohl s vnoučaty vyrazit na lyže.



Miroslav Brýdl, bývalý starosta Litomyšle

U nás dárky kupuje žena, tedy dětem. A já toho vlastně ani moc nepotřebuji. Nejvíc bych si přál, abychom se celá rodina sešli pohromadě.



Josef Zelený, vedoucí záchranné stanice Zelené Vendolí

Dárky kupuji příležitostně po celý rok. K Vánocům si nejvíce přeji klid a pohodu.

Autor: Iveta Nádvorníková