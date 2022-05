Chybí nejen materiál, ale i dělníci. „Bohužel zahraniční subdodavatel kvůli situaci na trhu zrušil objednané práce na konstrukci lávky nadchodu. S dodavatelem jsme v kontaktu a pravidelně se scházíme. Uvidíme, jaká bude situace na trhu v květnu a červnu,“ vysvětlil Pavel Kubeš, vedoucí oddělení investic litomyšlské radnice.

Město trvá na tom, aby byly dodrženy termíny a ceny ve smlouvě. S válkou a jejími důsledky ale při plánování nikdo nepočítal. Stavba nadchodu má vyjít na 45 milionů korun, z toho 32 milionů činí státní dotace.

„Ve smlouvě se stavební firmou je penále, ale taky tam máme klauzuli o vyšší moci, která válku zahrnuje. Tam by se asi nemělo penále použít. Záležitost řešíme s ministerstvem dopravy a nejsme jediní,“ konstatoval starosta Daniel Brýdl.

Až o tři měsíce

Podle prvotních informací by se termín dokončení mohl posunout až o tři měsíce. Otazník ale taky visí na cenami nedostatkového materiálu. „Avizovali změnu ceny, ale my jsme na to neslyšeli. Umíme si představit posun termínů, to akceptujeme, ale finanční záležitosti vychází ze smlouvy,“ dodal Kašpar.

Nový nadchod přes pětatřicítku, na který Litomyšl získala dotaci 32 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury, má být podle původních odhadů hotový na konci srpna. Jeho součástí bude bezbariérový výtah, díky kterému se výrazně usnadní cestování starším spoluobčanům, lidem, kteří mají problémy s pohybem, nebo rodičům s kočárky.