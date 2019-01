Moravská Třebová - Cesta do zaměstnání, do školy nebo na nákupy bude od září ve městě jednodušší.

Radní totiž schválili rozšíření spojů autobusové dopravy o tři spoje. Poprvé vyjedou prvního září. Zatím půjde ale jen o zkušební dobu do dvanáctého prosince. Pak se uvidí, jestli zůstanou natrvalo. Konečnou vizí zastupitelů Moravské Třebové je zřízení městské hromadné dopravy.

Nové spoje naváží na vlakové a autobusové meziměstské linky. Prozatím se jedná o tzv. ranní dělnický spoj, který zaveze lidi do práce v době od 5.30 do 5.50 hodin. Školní spoj využijí studenti od 7.21 do 7.45 hodin. Nákupní spoj bude jezdit v osm a devět hodin. „Jedná se zatím o tři trasy, které pojedou jen v pracovní dny. Věřím, že je obyvatelé uvítají. Ve městě žijí lidé, kteří nemají automobil. Jde hlavně o starší občany, kteří volají po městské dopravě,“ uvedl místostarosta Miloš Izák.

Dělnický spoj pojede po trase z autobusového nádraží přes Lanškrounskou ulici na vlakové nádraží a zpět. Poté bude pokračovat přes Komenského a Svitavskou ulici k nemocnici. Poslední zastávka je u Benziny. „Linka pro školní děti vyjede z autobusového nádraží přes Komenského a Svitavskou ulici. Využijí ho i děti ze Sušic, které nastoupí už v Sušicích, protože linka pojede od Starého Města. Pojede ale jen ve dnech školního vyučování,“ sdělila Pavlína Horáčková z moravskotřebovské radnice. Nákupní spoj urazí dva okruhy. Lidé ho využijí na trase z vlakového nádraží, Lanškrounská ulice, autobusové nádraží, Hedva Lidl a zpátky přes Brněnskou a Svitavskou ulici. Jedná se o navýšení o dvacet dva kilometrů. Pokud se nové spoje osvědčí, radní je nechají trvale nebo linku ještě rozšíří. Myslím si, že by se mohl snad snížit i automobilizmus ve městě,“ dodal Miloš Izák. Jízdné v městské dopravě bude platit dle platného tarifu ČSAD Ústí nad Orlicí. Nejnižší cena jízdenky je osm korun. Studenti mohou využít slev.

Nové spoje v Moravské Třebové



Spoj číslo 105: autobus. nádraží, ulice Lanškrounská, Nádražní, zpět Lanškrounská, autobusové nádraží, Komenského, Svitavská, zastávka U komína, zpět po ulici Západní, Jiráskova a Komenského na autobusové nádraží.



Spoj číslo 102: z autobusového nádraží po ulici Komenského, Svitavská, na zastávku u nemocnice, odtud jako nový spoj číslo 103 ulicemi Školní, Palackého, J. K. Tyla, Svitavská, Komenského a zpět na autobusové nádraží.



Spoj číslo 107 a 109: z autobusového nádraží, ulicí Lanškrounská, Nádražní, zpět Lanškrounskou ulicí, na autobusové nádraží, odtud ulicí Komenského, Brněnská, na zastávku Lidl. Pokračuje po ulici Brněnská, na kruhový objezd, zpět po Brněnské, Svitavské na zastávku U komína. Vrací se na autobusové nádraží ulicemi Západní, Jiráskova a Komenského.

Na provoz rozšířené autobusové dopravy schválila rada finanční příspěvek čtyřicet pět tisíc korun na rok. Příměstskou dopravu zavedli v Moravské Třebové už v polovině června na ulicích Lanškrounská, Brněnská a Svitavská. Tři obousměrné zastávky na stávajících trasách se osvědčily a byly plně využívány hlavně lidmi, kteří cestovali do práce a na nákup. Od května do července příměstskou dopravu využilo více než tři tisíce dvě stě lidí.

Městskou hromadnou dopravu využívají lidé také v Litomyšli a Poličce, kde ji zajišťuje firma Zlatovánek. Ve Svitavách návrh neprošel.