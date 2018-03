V Třebové lákají turisty i na temná místa

Moravská Třebová – Slovní spojení temný cestovní ruch je možné definovat jako návštěvu míst, která jsou spojená se smrtí, tragédií, bitvou nebo neštěstím. Ač se to zdá jako naprostý nesmysl, tak opak je pravdou.

I hřbitovy mohou být pro turisty zajímavé.Foto: archiv Moravské Třebové

„V zahraničí se tento pojem používá již od devadesátých let, zatímco v Česku se s ním seznamujeme postupně. Za typickou ukázku lze považovat například památník v Terezíně, bojiště u Slavkova nebo kostnici v Kutné Hoře. Turisté však mohou zavítat také do Moravské Třebové, kde se nachází středověká mučírna v zámeckém areálu, vyhlídka spojená s pověstí o plačící Anně a především vycházková naučná trasa na zdejším hřbitově,“ vysvětluje tiskový mluvčí Moravské Třebové Václav Dokoupil.



ZVĚDAVOST A HISTORIE

Motivací pro návštěvu nepříliš propagovaných a pro mnohé ponurých míst bývá zvědavost a také připomenutí historických událostí či osobností. „Hřbitov na Křížovém vrchu je užíván již více než 500 let, nachází se na něm stavby a náhrobky s vysokou uměleckohistorickou hodnotou a v řadě ohledů je jej možné považovat za jedinečný v rámci celé České republiky,“ říká Gabriela Horčíková, jednatelka Technických služeb Moravská Třebová.



Naučná trasa zahrnuje náhrobky místních významných osobností. Jsou jimi například rodiče moravskotřebovského kata Bohla, stavitele Franze Habichera, měšťanů Wondry a Holzmeistera, poslance zemského sněmu Emila Hofrichtera a dalších. Specifickou skupinu renesančních památek tvoří náhrobky dětí ze zámožných měšťanských rodin. Ty jsou v reliéfech vypodobněny v dobovém oděvu, který je jen zmenšenou verzí šatu dospělých. "Věříme, že si postupem času turisté najdou cestu také k dalším zajímavým památkám a místům, které jsou často opomíjeny,“ dodává jednatelka technických služeb.