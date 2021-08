Tatranky, jitrnice, zmrzlina, červi i nejsmradlavější jídlo světa. Maxijedlík Jaroslav Němec z Bystrého u Poličky se nebojí žádné výzvy. Vítězí v pojídání čehokoliv. O víkendu v Mikulově dokonce překonal svůj vlastní rekord. „Dám i soutěž v pojídání hot dogů v Las Vegas. A to bez srandy,“ říká Jaroslav Němec.

Maxijedlík Jaroslav Němec pokořil na Moravě svůj rekord a chystá se do Las Vegas. | Foto: Apostoloss Toliiss

Žádný tlouštík to není, přitom sní na posezení plné talíře knedlíků, jitrnic nebo řízků. V sobotu v Mikulově se zúčastnil soutěže v pojídání burgerů. Vyhrál, jak jinak. A ještě neměl dost, tak si dal nášup a přihlásil se do klání, kde se podávalo nejsmradlavější jídlo světa, a to surströmming. „Snědl jsem celou plechovku včetně ryb, kostí i nálevu. Vylepšil jsem svůj rekord. Minule jsem to zvládl za minutu a 56 vteřin, teď za 77 vteřin. Cíl je dostat se pod minutu,“ vysvětluje bysterský rekordman. Na Moravě přemožitele nenašel, jako ostatně zatím nikde na světě. „Bylo vtipné, že plechovku jsem jedl sám a proti mně jedly dvě dvojice a ty měly plechovku dohromady,“ směje se Němec.