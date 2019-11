V Poličce přiblíží tradiční štědrovečerní jídla

V Poličce zahájí v sobotu výstavu o Vánocích a jídle. Na vernisáži budete moci ochutnat devatero tradičních štědrovečerních pokrmů. Dozvíte se, co se objevovalo na vánočním stole i pod ním v době vlády Karla IV., co v 19. století a co dnes.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Michal Fanta