Polička – Autobusové nádraží v Poličce projde opravou. Cestující nebudou přebíhat přes silnici. Zastávky budou na jednom místě.

Autobusové nádraží v Poličce | Foto: Petra Dvořáková

Lidem, kteří jsou odkázaní na autobusové spojení, se bude lépe cestovat. Radní se konečně dohodli s majitelem autobusového nádraží. Pokud zastupitelé schválí opravu, už od listopadu budou všichni dopravci nabírat pasažéry na tradičních nástupištích.

Trnem v oku bylo v Poličce řadu let autobusové nádraží. Nejen jemu, ale hlavně cestujícím svitlo na lepší časy. Nikdy sice nebylo v majetku města, ale má výhodu, že je v blízkosti vlakového nádraží. „S vlastníkem autobusového nádraží jsme podepsali smlouvu, která upravuje vztahy. Ve výběrovém řízení jsme vybrali firmu, která předložila nejlepší nabídku na opravu nádraží,“ potvrdil starosta Jaroslav Martinů.

Nutná oprava

Nezbytnou rekonstrukci autobusového nádraží chtějí radní stihnout do konce října, aby už od listopadu bylo plně v provozu. „Po dvaceti letech je relativně v dobrém stavu. Opravíme zpevněné plochy pro autobusy, chodníky a nástupiště,“ vysvětlil starosta. Pro výstup cestujících všech dopravců budou zřízena dvě stanoviště u vlakového nádraží. „To je zásadní změna. Stávající chodník rozebereme a upravíme, aby splňoval parametry. Mezi vlakovým nádražím a kasinem bude bezpečný přechod pro chodce. Zábradlí, které odděluje komunikaci od autobusového nádraží, nahradí zelený pás,“ popsal projekt Jaroslav Martinů. Údržba nátěrů, laviček a ozelenění bude součástí.

Samofinancování

Pro plně funkční a vkusné nádraží využili radní situaci na trhu. Oprava se vejde do dvou milionů korun. Nádraží bude samofinancovatelné. „Vycházeli jsme z horizontu pěti let. Za pronájem zaplatíme 900 tisíc korun. Přičteme náklady vložené do opravy a sto tisíc ročně na zimní i letní údržbu. Peníze se vrátí v podobě poplatku osm korun za jeden vjezd do nádraží od dopravních společností,“ vysvětlil starosta. Definitivní slovo však budou mít zastupitelé. K projednávání zasednou 22. září.

Problém s nádražím řešili i ve Svitavách. Lidé si stěžovali na špatný provoz čekárny, kde by mohli počkat na své spoje. Cestující postrádali toalety a občerstvení. Svitavští radní o nápravě vyjednávali s majitelem čekárny. „Majitel budovy zajistil provoz veřejného sociálního zařízení v budově od pondělí do pátku od půl sedmé ráno do pěti odpoledne. Služby vylepšilo občerstvení bez podávání alkoholických nápojů,“ uvedl Pavel Čížek, místostarosta Svitav. Město přislíbilo, že se třikrát týdně postará o úklid vnějších prostor.

(kk, ap)