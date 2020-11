„Kvůli pandemii registrujeme větší počet žehů, není ale tak razantní, čísla se v listopadu mírně zvednou vždy,“ řekla vedoucí pardubických hřbitovů Monika Jelínková. V říjnu například v krematoriu spálili 486 zemřelých, zatímco vloni jich ve stejném měsíci bylo 370. „Nárůst zemřelých je kvůli epidemii koronaviru znát, zatím ale kapacity dostačují,“ potvrdil také jednatel společnosti provozující krematorium v České Třebové Zdeněk Řehák.

Kapacitu nemá úplně naplněnou ani pardubické krematorium, které dokonce vyšlo vstříc dalším krajům a zvládá pomáhat se spalováním těl ze severu Čech. „Oslovilo nás krematorium z Ústeckého kraje, zda bychom jim se žehem nevypomohli,“ dodala Jelínková. Aby ale nápor stíhala, musela obě zařízení výrazně upravit svůj provoz.

V Pardubicích tak rozšířili například počet kremačních dní, takže nyní pece neběží jen ve všední dny, ale také v sobotu. Vedení krematoria navíc přidalo i jeden obřadní den, jejich počet se tak navýšil na čtyři. K tomu přistoupilo ale zejména z toho důvodu, že nyní místo dvou obřadních místností funguje jen jedna, a to z toho důvodu, aby zamezilo, že se budou konat dva pohřby najednou. „Zamezili jsme tomu, že by se potkávaly dvě rodiny, kromě obřadních síní jsou totiž prostory společné,“ vysvětlila Jelínková.

Pardubické krematorium zatím složitou situaci zvládá, zvýšený počet těl, s nimiž se musí vypořádat, si přeci jen ale vybral svou daň. Lidé to mohou postřehnout zejména na hřbitovech, které nejsou udržované. Nemá je totiž kdo uklízet. Zaměstnanci krematoria si museli nově zvyknout na dvousměnný provoz, což si vyžádalo změny v personálu. Lidé, kteří se běžně starají o úklid hřbitovů, posílili kapacity pohřební služby a vypomáhají v pohřbívání. „Zaměstnanec, který dělá úklid hřbitova, slouží dnes na krematoriu, další pomáhá řidičům pohřební služby,“ upřesnila Jelínková.

Poslední dva zaměstnanci hřbitova se k úklidu také nedostanou. Každý den musí vykopat hrob, jelikož v posledních měsících přibylo zemřelých, jejichž přáním bylo být uložen do země. „Je to zajímavé, protože jsme kraj, kde se do země příliš nepohřbívá. Zatím ale nevíme, čemu to přičíst,“ podotkla vedoucí krematoria.

Covid? Zákaz otevírání rakve



Změnila se ale i samotná práce funebráků. Často před sebou mají rakev, na jejímž víku je přistřeleno varování. Zemřelé, u nichž byla nákaza koronavirem prokázána, uloží zaměstnanci nemocnice do plastového vaku, který je poté vydezinfikován. Zaměstnanci pohřební služby tělo v pytli uloží ještě v nemocnici do rakve a dále už s ním nesmějí manipulovat. „Nemocnice nám k tomu dává doklad o tom, že nesmíme rakev otevřít, říkají tomu zákaz otevření rakve,“ dodala Jelínková.