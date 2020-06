Ohrožené jsou i velké projekty, jako je mimo jiné stavba nového domu pro seniory.

Milionový propad

„Kompenzace pro firmy je správná věc, ale není správné, odkud vláda peníze bere. Rozpočty obcí a měst byly koronavirovou krizí výrazně zasaženy. Místo toho, abychom peníze investovali a podpořili lokální ekonomiku, tedy dali práci místním firmám a řemeslníkům, tak si je vláda bere. To je špatné řešení,“ řekl místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar.

Město se připravuje na propad 25 milionů korun. Ovšem parlament jedná ještě o dalším omezování, které by znamenalo pro obce minus další miliony korun.

„Musíme teď už škrtat jen z investic. U 25 milionů korun jsme šetřili, kde se dalo, na chodu úřadu, mzdách, některých dotačních titulech. Je ale jasné, že pokud se bude dál škrtat, tak to bude z investic. Máme strach, aby nebyla ohrožena dlouhodobě plánovaná modernizace autokempu. Na stavbu domova pro seniory taky nebudeme schopni odložit další finance. Máme v plánu cyklostezku do Nedošína, stavbu bezbariérového nadchodu u polikliniky. Zatím se vším počítáme, ale pokud parlament škrtne další miliony korun, tak máme obavy,“ vysvětlil starosta Daniel Brýdl.

Může být hůř

Vedení města zatím považuje propad 25 milionů korun jako optimistické číslo, může být i hůř. O tom se rozhodne příští týden. „Může to být ale také 40 až 45 milionů korun a to bychom museli jít na dřeň. Je potřeba si uvědomit, že náš rozpočet je okolo 300 milionů korun, na daních jsme měli naplánováno 192 milionů korun. Kdyby byl propad okolo 40 milionů, tak je to čtvrtina až pětina našeho rozpočtu,“ dodal Radomil Kašpar. Litomyšl se proto připojila ke stávkové pohotovosti starostů.