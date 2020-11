Zásoby Potravinové banky Pardubického kraje, která sídlí v Chotovicích, se tenčí. „Nyní má naše potravinová banka zásoby zhruba na tři týdny. Odběr potravin se zvýšil o deset procent oproti normální situaci. Čekáme, jak dopadne pořádání celostátní potravinové sbírky, která by nám moc pomohla,“ uvedla předsedkyně Potravinové banky Pardubice Blanka Vopařilová.

V současnosti jsou největším odběratelem rodiny. Zájem je hlavně o trvanlivé potraviny. „Lidé poptávají kvalitnější komodity jako třeba rybičky, tuňáky, masové konzervy, instantní polévky,“ dodala Vopařilová. Vedení pardubické potravinové banky uvítá pomoc od lidí. Potřeba jsou potraviny s delší trvanlivostí. Lidé mohou nakoupit hotová jídla, masové konzervy, rybičky, paštiky, polévky. Po předchozí domluvě je možné potraviny dovézt přímo do skladu v Chotovicích.

Rodinám s dětmi pomáhá i organizace Patron dětí, která podporuje aktuálně více než 130 dětí z Pardubického kraje. Obyčejný balík potravin a základních hygienických potřeb totiž může zachránit domácnost od pádu do dluhů. „Před koronavirovou krizí naše pomoc směřovala především k rodinám, které shání peníze na drahé rehabilitace a zdravotní pomůcky. Do finančních problémů se ale dnes propadajíi ty domácnosti, které před koronavirovou krizí se svým rozpočtem nějak vyšly bez pomoci,“ vysvětlila ředitelka organizace Patron dětí Edita Mrkousová.

POMOC PRO TŘI DĚTI

Za svoji situaci se lidé navenek stydí. Když zaplatí nájem, elektřinu a další účty, na jídlo jim moc nezbude a doplácejí na to děti. Každá rodina ale může Patrona dětí požádat o balík v hodnotě tři tisíce korun pro každé nezletilé dítě, a to čtyřikrát za rok. Patron dětí pomohlv Pardubickém kraji spolu s dárci od března do dneška 134 dětem. Jde o částku 796 642 korun. „Šlo nejen o potravinové balíky, ale i standardní pomoc s rehabilitacemi, zdravotními pomůckami, podporou kroužků nebo školného. Z Pardubického kraje v tuto chvíli doufají v pomoc tři děti,“ dodala Denisa Prošková z Patrona dětí.

PŘÍBĚH PAVLÍKA:

Jedním z dětí, kterým balíček Patrona dětí „trhá trn z paty“, je Pavel ze Svratouchu. Maminka ho vychovává sama a navíc je syn po vážné nemoci. „Pavlík prodělal akutní lymfoblastickou leukémii. Syna ve spoustě zálib omezila nemoc dvojnásob. Koronavirová pandemie je pro něj nebezpečná. Má velmi nízkou imunitu, patří k těm nejohroženějším. Nestýkáme se raději s nikým,“ říká maminka. Bydlí ve vesnici, kde je jen jedna prodejna s poměrně vysokými cenami. Dojíždět veřejnou dopravou do města se matka kvůli nákaze, která by mohla mít pro syna fatální následky, neodvažuje „Balík s potravinami, ze kterých budu měsíc vařit, a s pracím práškem znamená na chvíli si vydechnout. Jsem dojatá, že lidé nejsou lhostejní,“ dodává maminka.

