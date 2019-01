Lubná - V obci plánují v letošním roce opravit místní komunikace, respektive části komunikací.

Podle starosty Lubné Josefa Chadimy požádali o dotaci Pardubický kraj. V dohledné době bude probíhat výběrové řízení. Práce by tak mohly začít do měsíce a půl. Pustili se také do rekonstrukcí bytů ve vlastnictví obce. Před časem dokončili jeden u mateřské školy. Nyní se pracuje v bytě nad pohostinstvím, kde vyměnili netěsná okna, celkově opravují interiér, rozvody. „Byty byly budované před třiceti, pětatřiceti lety. Rekonstrukci potřebují," uvedl Josef Chadima. Opravy hradí obec z vlastní rozpočtu. Podle starosty spíše brigádní formou.