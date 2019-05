Týden před volbami do Europarlamentu chtěl Litomyšl navštívit premiér Andrej Babiš. Místní ale pohrozili demonstracemi. Starosta Daniel Brýdl návštěvu premiéra v protibabišovské Litomyšli nedoporučil.

„Bez ohledu na to, kdo preferuje jakoukoliv politickou stranu, si myslím, že by trestně stíhaný člověk s velice nejasnou minulostí, byť je to premiér země, neměl dostat k dispozici veřejný prostor pro kampaň své strany. Lze totiž podle volebních preferencí v Litomyšli očekávat, že účast na standardním předvolebním mítinku by nebyla taková, jako na zmíněných slavnostech,“ uvedl Radek Tesař z Litomyšle, který napsal starostovi a ohradil se proti návštěvě Andreje Babiše na Gastronomických slavnostech M. D. Rettigové.

„Osobně to vnímám, že z titulu své funkce se s premiérem sejít mám, byť i mé politické názory jsou jiné. Organizátoři ale vyjádřili velkou obavu o odliv místních sponzorů a poškození akce. Naše gastroslavnosti by neměly být zneužity pro předvolební agitaci,“ dodal starosta Daniel Brýdl s tím, že se s týmem Andreje Babiše slušně domluvili. „Chápeme aktuální nálady ve společnosti a nechceme způsobit narušení akce,“ vzkázal tým Babiše. V posledních volbách v Litomyšli hnutí ANO nekandidovalo. Nedokázalo tady totiž sestavit kandidátku.

Ačkoliv nyní starosta Daniel Brýdl na sociálních sítích vypadá jako hrdina, který se postavil premiérovi, sám se tak rozhodně necítí. „Rozhodně jsem premiérovi návštěvu Litomyšle nezarazil. Nejsem žádný Ironman. Správně jsme situaci vyhodnotili a musím říci, že s týmem Andreje Babiše byla velmi rozumná a slušná domluva,“ řekl Daniel Brýdl. A dodal, že Andrej Babiš ocenil upřímnost vedení Litomyšle.

Pozvánka na festival

Není vyloučené, že premiér zavítá do města jindy. „Myslím, že coby starosta města bych býval měl pana premiéra přijmout, ukázat mu Litomyšl a informovat ho o věcech, kde by nám stát mohl a měl pomoci. Jde o opravu zámku, nový domov pro seniory, dotace do parkovacích domů a další projekty. To je mou povinností, kterou zároveň považuji za elementární slušnost,“ dodal Daniel Brýdl. Ačkoliv nesdílí stejné názory jako premiér, i Andrej Babiš dostal pozvánku na letošní festival Smetanova Litomyšl.

Má se nyní město bát, že třeba přijde kvůli odmítnutí premiéra o dotace? Starosta Brýdl zůstává v klidu. Nemá pocit, že by se Litomyšli chtěl Andrej Babiš mstít. Daniel Brýdl navíc dodává, že se chystá za ministryní financí Alenou Schillerovou na jednání ohledně možné dotace na stavbu domova pro seniory.