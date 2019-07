/FOTOGALERIE/ Auta, zvířata, celá města z kostek… Unikátní výstava Svět kostiček v Litomyšli je největší svého druhu v České republice.

Expozici představil v sobotu v zámecké jízdárně v Litomyšli její autor architekt Petr Šimr, který roky sbírá stavebnice, ze kterých tvoří podle své fantazie. Svými výtvory se navíc zapsal do České knihy rekordů a kuriozit, a to hned třikrát. „Má největší sbírku výrobků Kovozávody Semily, která čítá 80 exponátů. Dalším rekordem je největší sbírka stavebnic Seva. Máme spočítáno 115 kusů stavebnic, které byly běžně k dostání na trhu a navíc se mu podařilo shromáždit i 13 stavebnic, které byly jen jako prototyp a do prodeje se nedostaly. Třetí rekord a z mého pohledu nejzajímavější záležitost je, že Petr Šimr dokázal ze Sevy vytvořit 93 vlastních modelů. Musel vymyslet, co bude dělat, jak to postaví a jak využije standardní dílky,“ sdělil rozhodčí Josef Vaněk z agentury Dobrý den z Pelhřimova.